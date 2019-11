Audi Service Station in aeroporto: risparmi tempo ed il costo del parcheggio

Audi Service Station è l'innovativo servizio che permette di prenotare ed effettuare una serie di controlli e interventi sull'auto mentre questa è parcheggiata in aeroporto, permettendoci di risparmiare tempo senza alcun costo aggiuntivo

La Casa dei Quattro Anelli porta i propri servizi after sales a un livello superiore grazie alla nuova formula Audi Service Station. Di cosa si tratta? Di un servizio di ritiro e consegna della vettura, il tutto senza costi extra, disponibile dagli scorsi giorni anche persso l’aeroporto di Bologna. Innovazione e digitalizzazione, dunque, in tutte le fasi del post vendita: Audi ottimizza il nostro tempo garantendo un’assistenza completa e come sempre super professionale.

Con Audi Service Station si può effettuare un tagliando completo, cambiare le gomme, sostituire e rabboccare l’olio o cambiare le pastiglie dei freni, solo per citare alcuni degli interventi possibili. Una possibilità unica e inedita in Italia, a maggior ragione in aeroporto dove un incaricato Audi verrà a ritirare la vettura, svolgerà i controlli di rito e riporterà l’auto a destinazione, il tutto mentre noi siamo in viaggio.

La Casa degli Anelli evolve i servizi di assistenza in ottica hi-tech, con uno sguardo sempre più attento al futuro e alle possibilità che il presente digitalizzato ci offre. Ma come funziona Audi Service Station, nel dettaglio? Il cliente non deve fare altro che fissare un appuntamento e recarsi presso uno degli appositi sportelli automatici. Qui si attiva il servizio e si depongono le chiavi dell’auto, che saranno custodite gelosamente nelle apposite cassette di sicurezza. Il Service partner procede quindi a ritirare l’auto e a eseguire i lavori precedentemente concordati, prima di riconsegnare la vettura nello stesso luogo in cui è stata prelevata. Al rientro dal viaggio, il Cliente salda l’importo per i lavori effettuati e rientra in possesso della vettura. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Tali interventi possono comodamente essere prenotati da PC, da smartphone o da tablet, grazie alla comoda Service Booking online. Nel caso in cui la manutenzione non sia completata, è prevista una courtesy car. Infine, si può addirittura programmare un intervento in giornata, in un lasso di tempo non superiore alle 24 ore: questo servizio include il parcheggio gratuito in aeroporto. La riconsegna dell’auto – lavata e con il pieno di carburante – avviene a lavori completati nel medesimo luogo della presa in carico, a meno che il Cliente espliciti esigenze differenti. In tal caso, a ulteriore rafforzamento della flessibilità della formula, Audi soddisfa le necessità grazie al servizio Pick-up & Delivery che vede il Service dei quattro anelli riconsegnare la vettura dove indicato. Per qualsiasi contrattempo è operativo 24 ore su 24 un numero d’emergenza dedicato.

Il servizio Audi Service Station è operativo presso la concessionaria Audi Zentrum Bologna di Via dell’Industria e, da oggi, presso l’aeroporto Guglielmo Marconi della città felsinea. L’inaugurazione dell’Audi Service Station presso l’aeroporto di Bologna rappresenta l’inizio di un percorso che, entro il 2022, vedrà il Service Audi contare su 20 installazioni, delle quali 8 presso i principali aeroporti della Penisola, in progressiva estensione alle aree urbane e ai centri cittadini.

Dall’aeroporto all’officina mentre voi siete in volo!

L’idea dell’aeroporto è davvero geniale nonchè comoda perchè non si perde tempo visto che l’auto resterebbe parcheggiata fino al vostro arrivo ed in più risparmiate pure il costo del parcheggio perchè dopo che voi avete parcheggiato la vostra Audi nell’area privilegiata del Car Valet nello spazio riservato alla casa dei quattro anelli e messo le chiavi in un box blindato un addetto della concessionaria provvederà a ritirare la vostra vettura e portarla in officina per riportarla lavata e col pieno qualche ora prima del vostro rientro. Prima di procedere coi lavori si riveve vi mail la descrizione degli interventi necessari corredati da un link che porta ad un video in cui l’addetto vi spiega tutte le cose da fare mostrandovi gli interventi e potrete approvarae i lavori via internet atraverso una vostra firma verificata…

Audi Service Request: l’auto pensa a tutto

Elemento cardine per fruire degli innovativi servizi è la registrazione alla piattaforma myAudi, porta d’ingresso all’ecosistema digitale Audi. Il Cliente accede così a un portfolio d’attività “time saver” tra le quali spiccano il citato Service Booking online e l’Audi Service Request. Un mese prima della scadenza degli intervalli di manutenzione, l’auto invia in autonomia il promemoria di assistenza al Service Partner e questi contatta il proprietario della vettura per pianificare l’attività. Una volta in officina, l’applicazione per iPad denominata Mobile Service Reception razionalizza e snellisce le procedure di ricezione, rendendole sino al 30% più rapide rispetto allo standard.

Audi Service Replay: video comunicazione in real time

La digitalizzazione delle attività after sales trova ulteriore attuazione grazie ad Audi Service Replay, piattaforma web che consente di visionare in qualsiasi momento e da remoto un video esplicativo delle condizioni della propria Audi in officina. Un’opportunità che rafforza la trasparenza e la flessibilità degli interventi, permettendo di autorizzare eventuali lavori aggiuntivi direttamente online, una volta presa visione dello status del veicolo.

Audi Pit Lane: assistenza in 90 minuti

La valorizzazione del tempo trova massima espressione nel servizio Audi Pit Lane. Un intervento tanto rapido quanto esclusivo che garantisce la chiusura dell’assistenza in 90 minuti dalla fase d’accoglienza a quella di riconsegna. Un obiettivo reso possibile dall’attività di due tecnici per ciascuna vettura, così da contenere i tempi d’attesa. Attesa che può trasformarsi in un’occasione per effettuare un test drive o in un momento di relax, accolti all’interno della lounge room riservata con la disponibilità di un tablet preconfigurato per accedere al mondo digitale Audi e monitorare in diretta – grazie a una live cam – le attività di manutenzione.

Audi mantiene quindi fede alla volontà di offrire ai propri clienti una venticinquesima ora per fargli godere al meglio la propria giornata.