Audi Skysphere: il prototipo dell’auto del futuro

Audi Skysphere fa parte del trio di concept car Sphere dell'azienda tedesca: insieme a lei ci sono la limousine di lusso Grandsphere e il SUV Urbansphere

Il 10 agosto 2021 sarà una data molto importante per Audi: quel giorno, infatti, avrà luogo il reveal di Skysphere, concept car che anticipa la strategia del futuro del brand dei quattro cerchi proponendo un veicolo che si presenta come una vera e propria “lounge autonoma“.

Audi Skysphere: le caratteristiche

La Audi Skysphere fa parte del trio di concept car Sphere dell’azienda tedesca che mostrerà la futura direzione del design del brand in fatto di auto elettriche a guida autonoma. Insieme a lei ci saranno la limousine di lusso Grandsphere, che sarà presentata al Salone di Monaco 2021 e il SUV Urbansphere. Come anticipato dal sito Autoexpress, Skysphere (che sarà una cabriolet) sarà bassa ed elegante, con un cofano lungo, sbalzi relativamente corti e una parte posteriore spazzata.

Le linee del prototipo sono state ispirate dalla Horch 853A. Non solo futuro, ma anche una certa continuità. Dalle immagini diffuse, infatti, si può notare come la grigliata in linea coi modelli attualmente in produzione. La concept car avrà anche un’insolita barra luminosa posteriore pixelata, che sembra mostrare animazioni agli utenti della strada che seguono. Non si conoscono molti dettagli sul propulsore, ma il fatto che questo esemplare voglia unire prestazioni e zero emissioni fa pensare che possa adottare la trasmissione più potente disponibile nella RS e-tron GT di Audi che prevede due motori elettrici e un pacco batterie da 85kWh.