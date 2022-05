Audi Sport Quattro: servono almeno 750.000 Euro per aggiudicarsela all’asta!

Un rarissimo esemplare a basso chilometraggio di Audi Sport Quattro del 1984 sarà presto venduto presso la casa d'aste RM Sotheby's

Dopo la Lamborghini Miura in versione “motoscafo” e la bellissima Porsche 917K di Le Mans, la casa d’aste RM Sotheby’s ha messo in vendita un’altra perla prelibata per tutti gli appassionati di motori, in particolare per quelli che hanno amato alla follia le vetture da rally del Gruppo B degli anni ’80. Si tratta di un esemplare praticamente immacolato di Audi Sport Quattro del 1984, costruito all’epoca in soli 164 esemplari per l’uso stradale e che vede sul suo tachimetro appena 2.785 km.

Un modello ancora praticamente nuovo quindi, che divenne il diretto successore dell’esperienza Ur-Quattro rappresentando un vero e proprio passo in avanti per quanto riguarda il raffinato sistema di trazione integrale della Casa di Ingolstadt, che oggi è presente sulla maggior parte delle sue vetture moderne in circolazione.

Qualche dettaglio sulla scheda tecnica? Il motore è un cinque cilindri monoblocco da 2.133 centimetri cubici capace di sprigionare la bellezza di 306 CV e 350 Nm di coppia, mentre l’estetica è dominata dal colore rosso della carrozzeria in abbinamento ai cerchi di colore bianco e a diversi dettagli neri sui paraurti, sull’alettone posteriore e sulle cornici delle portiere. L’abitacolo, inoltre, è dominato dai sedili in pelle grigia della Recaro. Con questi presupposti, la richiesta di RM Sotheby’s è tra i 750.000 e il milione di Euro: farete anche voi un’offerta?