Audi SQ2 MY2021: il SUV sportivo arriva in Italia da 51.700 Euro

La versione sportiva dell’Audi Q2 è pronta a debuttare sul mercato italiano nel mese di febbraio, con un prezzo che oscilla da 51.700 a 55.600 Euro per la versione top di gamma Sport Attitude

Giunta sul mercato nel 2016, l’Audi Q2 ha tra le sue fila anche una versione dall’indole più sportiva e “cattiva”, che si chiama SQ2 e che per il 2021 si rinnova sia a livello estetico che in termini di tecnologia di bordo e motorizzazioni. L’arrivo in Italia? Previsto per il mese di febbraio con prezzi a partire da 51.700 Euro per l’allestimento di base e da 55.600 Euro per quello top di gamma Sport Attitude. Ma andiamo con ordine…

AUDI SQ2 MY2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

Iniziando dal primo punto, il carattere sportivo della nuova SQ2 MY2021 è stato ulteriormente enfatizzato all’anteriore dal single frame ottagonale posizionato più in basso rispetto alla precedente generazione e da prese d’aria più ampie, così come dai listelli sottoporta maggiorati e da una serie di dettagli esclusivi che comprendono i gusci in alluminio degli specchietti retrovisori, le modanature nere dei finestrini, lo spoiler a livello del tettuccio e l’estrattore posteriore con i quattro terminali di scarico a forma ovale.

Non mancano inoltre i cerchi in lega da 18’’ su pneumatici 235/45 (a richiesta da 19’’ ma di serie sulla versione Sport Attitude), così come l’impianto frenante con dischi autoventilanti da 340mm all’anteriore e 310mm al posteriore, i gruppi ottici Matrix LED con indicatori di direzione dinamici e il pacchetto Total Black con finiture in nero lucido per la calandra, per gli inserti nei paraurti, per gli specchietti e per il logo della Casa dei Quattro Anelli.

Passando agli interni, la stessa cura dei particolari si può trovare nei nuovi sedili sportivi con rivestimento in tessuto e pelle e nella nuova plancia di colore nero, in cui trova posto il sistema infotainment MMI Plus con MMI Touch gestibile attraverso lo schermo touchscreen da 8,3’’ con annessa compatibilità con i sistemi Android Auto, Apple CarPlay e i comandi vocali. Inclusi nel pacchetto anche la SIM LTE e l’hotspot Wi-Fi, per un abitacolo completato dal climatizzatore automatico bizona, dalla radio digitale DAB+, dal volante multi-funzione a tre razze e, come optional, dall’impianto stereo Bang & Olufsen Premium Sound System da 14 altoparlanti e 705 W di potenza.

AUDI SQ2 MY2021: SERVIZI E ADAS AL TOP

Entrando nello specifico della tecnologia di bordo, la nuova Audi SQ2 MY2021 mette a disposizione il pacchetto Audi Connect Remote & Control capace di fornire tutte le informazioni utili sulla gestione della vettura: anche attraverso l’app MyAudi sarà possibile effettuare da remoto, per esempio, il lock/unlock delle portiere e controllare i consumi, le percorrenze, gli intervalli di manutenzione e la posizione del parcheggio.

Con il pacchetto Audi Connect Safety & Service, invece, il guidatore potrà contare sulla chiamata d’emergenza e l’assistenza dedicata, mentre l’Audi Smartphone Interface e il Phone Box Light garantiranno l’integrazione del proprio telefono con il veicolo assieme alla ricarica induttiva wireless presso la dock station dedicata nell’abitacolo. Per quanto riguarda gli ADAS, invece, la SQ2 MY2021 sarà equipaggiata con il cruise control adattivo, l’assistente al parcheggio con retrocamera e sensori anteriori e posteriori, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’assistente per le partenze in salita, il Lane Change Warning e l’Audi Pre-Sense Basic.

AUDI SQ2 MY2021: MOTORE A TRAZIONE INTEGRALE E SOSPENSIONI SPORTIVE

Lato motorizzazioni, la nuova Audi SQ2 MY2021 farà coppia con un 2.0 TFSI da 300 cavalli e 400 Nm di coppia massima, rifinito con la fasatura variabile di aspirazione e scarico e con l’alzata anch’essa variabile delle valvole che, insieme, permettono una coppia più consistente e più pronta anche ai bassi regimi e una riduzione del famoso turbo-lag, vale a dire l’entrata in funzione della turbina.

Il tutto è gestito dal cambio a doppia frizione S Tronic a sette rapporti e dalla trazione integrale Quattro, posizionata vicino all’assale posteriore e capace di ripartire intelligentemente la coppia tra avantreno e retrotreno nel caso di una improvvisa e repentina perdita di aderenza. La ripartizione può avvenire anche al 100% sul posteriore oppure sulle singole ruote in maniera indipendente, per un veicolo che, in ogni caso, potrà anche contare su delle sospensioni sportive riviste dall’assetto ribassato di 20mm, su uno sterzo progressivo dotato di servoassistenza e demoltiplicatore variabile e sul controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select con 5 modalità di guida (Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency e Individual).

Qualche dato sulle prestazioni? La Casa dei Quattro Anelli ha dichiarato ufficialmente per la SQ2 MY2021 una velocità massima di 250 km/h, uno scatto 0-100 coperto in meno di cinque secondi, un valore di consumi pari a 6 L / 100 km e di emissioni di CO2 equivalente a 188 g/km.