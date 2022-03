Auto a idrogeno: in arrivo il primo distributore urbano d’Italia

La realizzazione dell'impianto, che si trova a Mestre, è stata possibile grazie a un accordo di collaborazione tra Venezia, Eni e Toyota

Un’importante novità nel mondo della mobilità sostenibilità arriva da Mestre. La città vicina alla laguna di Venezia, infatti, ospiterà il primo distributore urbano di idrogeno in Italia. L’impianto è in attesa delle ultime certificazioni e poi entrerà in funzione a pieno regime.

Mestre accoglie la prima stazione urbana di idrogeno

L’operazione è stata possibile grazie all’accordo sottoscritto tra Venezia, Eni e Toyota e questo mette la città al centro di questa vera rivoluzione green. “L’iniziativa, prima di questo genere in Italia, nasce da un accordo sottoscritto da Città Metropolitana, Eni e Toyota per la sperimentazione della mobilità con idrogeno e dalla convenzione sottoscritta nel maggio 2021 dal Comune di Venezia e Eni – ha commentato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in occasione della fase di collaudo degli impianti di rifornimento di idrogeno a Mestre – Qui le sperimentazioni diventano fatti concreti che ci consentono di portare avanti tutti quei progetti in difesa dell’ambiente e tutela del territorio. Grazie a Eni abbiamo aggiunto un importante tassello alla candidatura di Venezia a Capitale mondiale della sostenibilità“.

La stazione dovrebbe entrare in funzione entro Marzo e sarà la prima in Italia destinata al rifornimento di idrogeno in ambito urbano e permetterà l’utilizzo sia agli autoveicoli sia a mezzi pesanti e autobus. Inoltre, sarà possibile ricaricare contemporaneamente due veicoli elettrici in corrente continua a 50 kW e in corrente alternata a 22 kW.