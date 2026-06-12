Auto cinesi, perché i giovani italiani sono pronti a comprarle: tecnologia, prezzo e consigli per scegliere bene

Auto cinesi, cambia la percezione degli automobilisti

Le auto cinesi non sono più viste soltanto come vetture economiche o alternative ai marchi tradizionali. Secondo la nuova instant survey “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?”, realizzata da Areté nel mese di maggio, oggi 3 giovani italiani su 4 dichiarano di essere pronti ad acquistare una vettura prodotta in Cina. Un dato importante, perché fotografa un cambiamento molto concreto nel modo in cui gli automobilisti guardano ai nuovi brand arrivati sul mercato.

La scelta non dipende più solo dal prezzo. A convincere sono soprattutto tecnologia, dotazioni di serie, qualità percepita e soluzioni elettrificate. Molti modelli cinesi offrono infatti display evoluti, sistemi di assistenza alla guida, connettività, motorizzazioni ibride o elettriche e un rapporto qualità/prezzo competitivo. Per chi sta valutando l’acquisto di una nuova auto, il primo consiglio è quindi semplice: non fermarsi al nome del marchio, ma confrontare contenuti, garanzie, consumi, rete di assistenza e valore complessivo dell’offerta.

Prezzo, motore e dotazioni: cosa valutare prima dell’acquisto

Dalla survey di Areté emerge che il 75% dei giovani intervistati sarebbe pronto ad acquistare un’auto “made in China”. Il 53% indica come principale fattore di interesse il mix tra tecnologia e qualità, mentre il 43% cita i prezzi competitivi rispetto alla media del mercato. La soglia più interessante resta quella sotto i 30.000 euro, dove l’offerta è già ampia e dove molti automobilisti cercano oggi il miglior equilibrio tra costo iniziale, dotazioni e gestione quotidiana.

Prima di scegliere, però, è bene fare alcune verifiche pratiche. Chi percorre molti chilometri in città può trovare interessante un modello ibrido, scelto da quasi la metà degli intervistati, perché consente consumi contenuti e una guida più fluida nel traffico. Chi ha la possibilità di ricaricare a casa o sul lavoro può valutare anche l’elettrico puro, indicato dal 34% del campione. In questo caso bisogna controllare autonomia reale, tempi di ricarica, disponibilità di colonnine nella propria zona e costo dell’energia. La benzina resta invece una scelta più tradizionale, preferita dal 20%, utile soprattutto per chi vuole una gestione semplice e non ha esigenze particolari di elettrificazione.

Assistenza e affidabilità: le domande da fare in concessionaria

Il punto più delicato resta il post-vendita. Tra chi è ancora scettico verso i marchi cinesi, il 23% teme un servizio di assistenza debole e il 22% guarda con prudenza all’affidabilità generale dei veicoli. Sono dubbi comprensibili, soprattutto davanti a brand nuovi o poco conosciuti. Per questo, prima di firmare un contratto, è importante chiedere dove si trova l’officina autorizzata più vicina, quali sono i tempi medi per i ricambi, quanto dura la garanzia, cosa copre realmente e se sono previsti pacchetti di manutenzione.

Un altro consiglio utile riguarda il valore futuro dell’auto. I marchi cinesi stanno crescendo rapidamente, ma per un automobilista è sempre importante valutare anche la tenuta dell’usato, la diffusione del brand e la solidità della rete italiana. Meglio quindi non guardare solo allo sconto iniziale, ma al costo complessivo di possesso: prezzo d’acquisto, consumi, assicurazione, manutenzione, garanzia e possibile rivendita.

“La nostra analisi si concentra sui clienti che saranno sempre più decisivi nel mercato automotive del prossimo futuro e dimostra con chiarezza come i brand cinesi abbiano ormai quasi completamente colmato il gap reputazionale che inizialmente li separava dai marchi tradizionali”, commenta Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. “Addirittura 8 italiani su 10 li considerano oggi più avanzati dal punto di vista tecnologico rispetto ai competitor europei e giapponesi. Il prezzo continua a essere una leva importante, ma non è più il principale driver di scelta: i giovani cercano innovazione, elettrificazione e qualità, e trovano nei brand cinesi un’offerta sempre più competitiva e accessibile”.

Secondo l’indagine, cambia anche il modo in cui gli automobilisti si informano: il 41% dei giovani consulta siti specializzati e piattaforme online, il 18% preferisce ancora il confronto diretto con il concessionario, mentre il 17% si affida ai social media. Il suggerimento finale è usare tutti questi canali insieme: leggere prove e confronti, guardare recensioni, ma poi provare l’auto su strada e fare domande precise in concessionaria. Solo così si può capire se un’auto cinese è davvero la scelta giusta per le proprie esigenze.