Auto da Rally Top Gear LEGO Technic telecomandata, 463 pezzi e tante funzioni

Arriva nei negozi l'Auto da Rally Top Gear telecomandata LEGO Technic, composta da 463 pezzi e dotata di varie funzioni, tra cui gli effetti sonori realistici

Gli appassionati dei piccoli mattoncini colorati saranno felici di sapere che arriva nei negozi l’Auto da Rally Top Gear telecomandata LEGO Technic. L’auto è protagonista di un bel filmato nel quale Stig, misterioso pilota del programma televisivo Top Gear, si infiltra nel quartiere generale di LEGO a Billund (Danimarca) e ruba questa bellissima vettura composta da 463 pezzi.

Stig arriva nella sede di LEGO, elude la sicurezza ed esce con l’ambito trofeo, la nuova Auto da Rally Top Gear LEGO Technic. Sale a bordo della sua Porsche 911 GT3 RS e si dirige verso la pista di prova di Top Gear. “L’Auto da Rally Top Gear LEGO Technic telecomandata è progettata per essere l’auto perfetta di Stig, ma le sue dimensioni sono circa un ottavo delle auto che il pilota guida di solito. Vediamo se il suo talento sulla pista si traduce in manovre impressionanti quando controlla l’auto utilizzando l’app LEGO Technic CONTROL+.” ha affermato il designer Samuel Tacchi di LEGO Technic.

Top Gear è il più grande e longevo spettacolo di intrattenimento automobilistico, che vanta 43 anni di tradizione, con un enorme seguito di telespettatori, in oltre 230 paesi, il che lo rende uno dei programmi televisivi reali più visti al mondo. L’ultima serie di Top Gear con Andrew ‘Freddie’ Flintoff, Paddy McGuinness e Chris Harris è stata

di gran lunga la serie più performante degli ultimi anni, rendendola il più grande show della BBC TWO nel 2019, mentre nel 2020 sarà trasmessa dalla BBC ONE.