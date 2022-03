Auto da sogno al Petersen Automotive Museum: c’è anche la Batmobile!

Se state programmando una vacanza a Los Angeles, allora fermatevi al Petersen Automotive Museum: troverete in esposizione delle vetture davvero leggendarie!

Nell’attesa di capire quando sarà possibile prenotare la Batmobile elettrica di Van Daryl, che ne dite di dare un’occhiata a quella in esposizione presso il Petersen Automotive Museum di Los Angeles? Nella metropoli americana, infatti, questo museo è una tappa da non perdere per tutti gli appassionati di automobili, dal momento che si possono apprezzare oltre 300 veicoli di ogni genere ed età. Dal 12 marzo, poi, è stata allestita una sezione speciale dedicata alle auto che tutti noi abbiamo visto al cinema, chiamata “Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy“.

Qualche esempio di ciò che sarà messo in mostra? Si spazia, appunto, dalla Batmobile alla Ecto-1 dei Ghostbusters, dalla DeLorean di “Ritorno al Futuro” alla Ford Gran Torino di Starsky & Hutch… senza dimenticare la moto di Terminator, la Lexus “Black Panther” della Marvel e addirittura la riproduzione a grandezza naturale della vettura numero 95 del film d’animazione Cars! Per quelli che amano le corse, inoltre, si potranno apprezzare la McLaren di Mika Hakkinen del 1999 e la Porsche vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 2015, la 919 Hybrid.