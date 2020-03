Auto dei film e dei telefilm anni ’80, tutte le foto più belle

Dalla Ferrari Testarossa bianca di Miami Vice fino al mitico furgone GMC Vandura usato dall'A-Team, per non parlare della Dune Buggy di Altrimenti Ci Arrabbiamo. E ancora KITT, la Ecto1 e la DeLorean: sono solo alcune delle più belle auto di film e telefilm

Avete mai sognato di avere in garage una delle auto che da piccoli adoravate, una di quelle che apparivano nei vostri film e telefilm preferiti? Noi ve ne proponiamo alcune, in ordine sparso (ma nella fotogallery troverete delle chicche extra!).

– Furgone GMC Vandura dell’A-Team

– Pontiac Firebird dei Chips

– Coyote di Hardcastle & McCormick

– Dodge Charger di Dukes of Hazzard

– Ferrari 308 di Magnum P.I.

– Ferrari Testarossa di Miami Vice

– Ford Gran Torino di Starsky e Hutch

– Pontiac Firebird Trans Am di Supercar

– Ecto1 di Ghostbusters

– Ford Mustang di Fuori in 60 secondi

– DeLorean di Ritorno al Futuro

– MINI di Mister Bean

– Batmobile di Batman

– Dune Buggy di Altrimenti ci Arrabbiamo

Qual è la vostra preferita? Quante altre ne conoscete? Segnalatecele, saremo felici di ampliare la gallery e di far felice chi, come noi, ha amato ed ama ancora oggi queste auto.