Auto della polizia: le dieci supercar più belle a servizio della Legge

Quando i criminali diventano veloci, anche la Polizia deve ricorrere alle maniere forti: ecco le dieci supersportive che vogliono far rispettare la Legge... a tutto gas!

“Quando il gioco si fa duro… allora i duri cominciano a giocare“: un proverbio mai così azzeccato quando si parla delle unità della Polizia, che per far fronte a criminali sempre più agguerriti hanno dovuto progressivamente correre ai ripari con mezzi decisamente più veloci e performanti rispetto a quelli “tradizionali” che siamo abituati a vedere sulle strade di tutti i giorni.

Qualche esempio? La Stradale della nostra Polizia di Stato dispone dell’ormai celebre Lamborghini Huracan LP610-4 da 610 cavalli, mentre la Locale di Milano può combattere i trasgressori della Legge al volante di una speciale Ferrari 458 Spider capace di raggiungere la potenza di 570 CV. Guardando oltre il nostro Stivale, poi, possiamo ammirare la nuovissima Alpine A110 della Gendarmerie francese, la Porsche 911 (modello 991) della Polizia austriaca oppure l’ultimo arrivo tra i paladini della giustizia degli Emirati Arabi Uniti, che risponde al nome di Audi R8.

Il premio per la più singolare di tutte, però, lo conquista di diritto la supercar monoposto BAC Mono, riservata ai poliziotti chiamati a difendere gli abitanti dell’Isola di Man: con i suoi 310 cavalli per soli 580 kg di peso a secco, i criminali hanno praticamente i minuti contati! Per darvi un’idea delle supersportive più interessanti, vi invitiamo comunque a sfogliare le foto presenti in gallery: troverete anche una sorpresa “elettrica”, praticamente perfetta per la minuscola isola di Chalki in Grecia…