Auto e Moto d’Epoca 2022 a Padova dal 20 al 23 ottobre

Si tratta dell'ultimo anno in cui la kermesse si terrà in questa location visto che dal 2023 l'evento si sposterà a Bologna

Si svolgerà alla Fiera di Padova, dal 20 al 23 ottobre, l’edizione 2022 di Auto e Moto d’Epoca 2022. Si tratta dell’ultimo anno in cui la kermesse si terrà in questa location visto che dal 2023 l’evento si sposterà a Bologna.

Auto e Moto d’Epoca 2022: cosa c’è da vedere?

Il Salone di Padova nasce oltre trent’anni fa come mercato di auto d’epoca. Inizialmente dedicato esclusivamente ai collezionisti, si è sviluppato successivamente in una realtà capace di catalizzare l’attenzione di quelle case automobilistiche che hanno saputo trasformare nel tempo la loro storia in un valore unico e differenziante. Riconosciuto come uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale, Auto e Moto d’Epoca rimane il mercato dell’heritage più grande in Europa, con un numero crescente di espositori, di auto in vendita e di visitatori.

Sono tante le chicche danno perdere alla mostra Auto e Moto d’Epoca 2022. Nel padiglione fieristico è stata allestita un’eccezionale mostra Ferrari organizzata in collaborazione con il Museo Enzo Ferrari di Modena per sottolineare ulteriormente quel che son i valori dell’azienda di Maranello: l’artigianalità, la dedizione, la tradizione e l’innovazione. Un evento, insomma, perfetto per celebrare un mito senza tempo capace di rinnovarsi e vivere grazie, anche, al prezioso lavoro di certificazione, manutenzione e restauro portato avanti dal Dipartimento Ferrari Classiche. Il dipartimento Heritage di Gruppo Stellantis ha deciso di svelare ad Auto e Moto d’Epoca 2022 l’erede contemporanea della Fiat Abarth 1000 SP, una biposto unica nel suo genere e ovviamente rossa, prodotta in soli cinque esemplari per commemorare la storia del Brand.

Primissima volta per una divertente curiosità: Brutus. Una simpatica chicca arriva dal museo della tecnica di Sinsheim, in Germania. Un motore aeronautico da 47.000 cc montato su un telaio di un camion del 1907 e capace di erogare 750 cavalli di potenza con trasmissione a catena: è il progetto Brutus, non un’auto d’epoca, ma un divertissement per gli appassionati di motori, capace di “volare” a 200 chilometri orari. Il suo motore ruggente è una delizia per le orecchie degli appassionati. Un’altra novità dell’edizione 2022 sarà la presenza di camion e mezzi da lavoro d’epoca e di un approfondimento sull’aeronautica storica