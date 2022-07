Auto elettriche: come stanno andando le vendite in Italia e in Europa?

Secondo lo studio condotto da Auto1.com, la presenza di veicoli elettrici ed elettrificati nel nuovo e nell'usato, in Italia e all'estero, è sempre più importante

Quando si parla di auto elettriche ed elettrificate solitamente ci si riferisce al mercato del nuovo: in Italia e nei principali paesi europei esiste tuttavia anche una forte consistenza di questi veicoli tra le offerte presenti nell’usato, un mondo che è in fase di continua alimentazione grazie alla crescita esponenziale dell’intera categoria che, nel 2021, ha raggiunto un totale di 11.500 unità vendute includendo le BEV (elettriche pure), le PHEV (ibride plug-in) e le HEV (ibride tradizionali).

Il trend di miglioramento nelle vendite è sotto gli occhi di tutti: nel 2020 lo stock globale di veicoli elettrici ha raggiunto i 10 milioni di esemplari con un +43% rispetto al 2019, mentre l’anno scorso il 37,6% delle auto di nuova immatricolazione in Europa apparteneva alla categoria full-electric – un valore al quale va aggiunto il 19,6% relativo a quelle ibride. I paesi europei, in questo scenario, sono diventati pionieri dell’elettrificazione nell’automotive, grazie al limite imposto di emissioni di CO2 sui nuovi veicoli assieme ai numerosi piani di sostegno dei vari governi che includono i famosi incentivi per le vetture elettriche e ibride.

Ma quali sono i principali paesi coinvolti in questa trasformazione? E quali i brand più venduti? Domande alle quali l’analisi condotta da Auto1.com, leader nel commercio B2B di questi veicoli, ha cercato di rispondere attraverso un sondaggio proposto ai dealer più gettonati del Vecchio Continente. Come potete capire, il mercato delle auto elettriche ed elettrificate ha superato i limiti geografici dei singoli paesi e, anzi, è diventato “transfrontaliero” per quasi l’80% dei mezzi venduti nel 2021.

Proprio l’anno scorso la più elevata domanda di auto elettriche è arrivata dalla Danimarca, dalla Finlandia e dai Paesi Bassi, tutti paesi che incentivano fortemente l’utilizzo di queste alimentazioni attraverso numerosi punti di ricarica (le famose colonnine) sulle principali vie di comunicazione ma anche con una tassazione inferiore sulle importazioni dall’estero. I brand più ricercati sono Toyota, Tesla e Volkswagen, con dei modelli fondamentalmente molto “giovani” entro i 5 anni di età per il 60% e con un chilometraggio compreso tra 10.000 e 50.000 km per circa il 40% del totale.

Prendendo in considerazione i paesi dell’Europa centrale, le vendite di veicoli elettrici ed elettrificati sono allo stesso modo sopra la media UE con il Belgio e l’Italia a poco meno del 40% sul totale del commercio effettuato nel 2021, seguiti da Germania, Francia, Spagna e Polonia. Le prospettive per il 2022? Decisamente incoraggianti, a favore nuovamente dei paesi nordici e, a seguire, di Belgio, Paesi Bassi e dell’Italia con un +44% di vendite di almeno un veicolo elettrico rispetto a quanto conseguito nell’anno precedente.