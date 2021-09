Auto elettriche e con la spina in pieno boom ma chi le guida davvero?

Andiamo Elettrico è la più grande comunità di proprietari di vetture elettriche e rappresenta un osservatorio sicuro per scoprire chi guida veramente una vettura con la spina a partire da professione, età, provincia e regione, scoprendo molte curiosità. Vediamo cosa emerge dal profilo di oltre 5 mila persone iscritte ad Andiamo elettrico, chi sono e dove vivono

Con il boom delle auto elettriche e delle ibride plug-in è cresciuto parallelamente l’interesse per le “auto con la spina” , destinate a sostituire le motorizzazioni tradizionali (benzina e Diesel) che la stessa Commissione Europea vuole mandare in pensione fra pochi lustri. I dati statistici forniscono una panoramica del mercato elettrico, ma sia le immatricolazioni che i proprietari spesso non coincidono con la realtà visto che le società di noleggio utilizzano determinate aree geografiche dove la tassazione è più “gentile” così come le vetture acquistate da società non riportano i dati dell’utilizzatore finale, senza parlare delle BEV destinate ai carsharing. I dati di Andiamo Elettrico sono infatti divergenti da altri numeri autorevoli ma logicamente meno dettagliati al pari della stessa top ten formata dagli “utilizzatori finali” : in quella assoluta svetta la Fiat 500e in quella di Andiamo Elettrico Tesla Model 3! Qual è l’età media di chi viaggia elettrico?

Numerose le sorprese a partire dall’età con la fascia oltre i 70 anni che supera quella sotto i 30 , anche se i giovani dovrebbero essere i più sensibili al tema ambientale ma evidentemente gli italiani maturi sono anche molto visionari ed io stesso ho avuto il piacere di conoscerne alcuni davvero con tre marce in più per spirito e dinamicità!

Il corpo principale di chi va elettrico va dai 41 ai 60 anni anche per lo stesso prezzo di listino , che impaurisce se visto senza analizzarlo attentamente . P urtroppo i venditori non sempre spiegano correttamente il TCO (costo totale del possesso) da cui si comprende bene come la rata mensile di un’auto elettrica sia più vantaggiosa, tanto che molte case automobilistiche offrono noleggi più convenienti per le BEV rispetto alle endotermiche considerando il fondamentale valore residuo più elevato e la manutenzione pressoché assente. Dove vive chi viaggia elettrico?

Dove abitano “gli elettrici”? Sicuramente più nelle città di provincia che nelle metropoli , anche se logicamente (per il numero totale di abitanti) ai primi due posti troviamo proprio Milano e Roma , seguite poi però da tre città venete come Padova, Vicenza e Treviso che precedono la ben più grande Torino!

Il Nord batte il Sud nella diffusione elettrica con Lombardia in testa seguita da Veneto ed Emilia Romagna. La popolosa Campania ha praticamente lo stesso numero di proprietari del piccolo Trentino Alto Adige… Le colonnine di ricarica seguono la stessa densità ed ovviamente chi può permettersi un parcheggio di proprietà dove installare una wallbox si trova più in provincia che nelle metropoli o al Sud, dove trovare una colonnina Fast è davvero ancora un’impresa. Le realtà che osserviamo in Olanda sono purtroppo distanti non solo in termini di chilometri ma anche di mentalità, ricordando chi risiede ad Amsterdam e acquista un’auto elettrica, ha diritto ad un posto auto e può far richiesta che venga installata una colonnina (con ricarica a pagamento, ma ben più economica dell’andare a benzina senza pensare all’ambiente). Cosa fanno i possessori di auto elettriche?

Che cosa fanno nella vita? Un quinto è un imprenditore ed un altro quinto impiegato , seguiti a breve distanza dai liberi professionisti. Abbiamo anche una prima rappresentanza di taxisti che stanno crescendo velocemente , seguendo l’esempio dei Paesi nordici dove ormai è difficile trovare un Taxi che non sia elettrico. Anche in Italia , chi sale su un Taxi elettrico è maggiormente soddisfatto ed il taxista risparmia su manutenzione, ricariche e costi di gestione , a partire dal bollo ed assicurazione (il primo assente almeno per i primi 5 anni e la seconda molto piu’ competitiva)

Dove si va con le auto elettriche?

Le auto elettriche vengono usate piu’ in città che fuori, anche se gli elettrici sono quelli che non temono i viaggi lunghi e le destinazioni particolari come il giro dell’Italia senza usare l’autostrada , oppure spingersi fino a Capo Nord. . Nella Community di Andiamoelettrico c’è chi ha inviato foto-testimonianza da vacanze in elettrico spingendosi fino ad ibiza, Mosca, Portogallo e Belgrado!