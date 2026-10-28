Auto Europa 2027: Clio vince, come scegliere l’auto giusta

Renault Clio, il valore di un’auto adatta alla vita quotidiana

Renault Clio è la vincitrice del Premio Auto Europa 2027, organizzato da UIGA, Unione Italiana Giornalisti Automotive. La proclamazione si è svolta il 27 ottobre nella sede di Bosch Italia a Milano, al termine del confronto fra sette finaliste: Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Renault Clio, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60.

Alla giuria UIGA partecipano anche Carlo Valente e Ivana Gabriella Cenci, founder di Infomotori.com. Il confronto fra proposte così diverse offre una buona occasione per ragionare su ciò che conta quando si acquista un’auto. I consigli che seguono sono una lettura pratica dei temi emersi dal premio, senza rappresentare una graduatoria delle vetture più adatte a ciascun automobilista.

La sesta generazione di Clio rinnova stile e dotazioni, mantenendo l’attenzione sull’efficienza e sulle esigenze quotidiane. Carlo Leoni, Image & Communication Director del Gruppo Renault Italia, ha sottolineato la volontà di coniugare «innovazione, qualità e attenzione alle esigenze concrete dei clienti».

È un buon punto di partenza anche per chi entra in concessionaria: partire dall’uso che si farà dell’auto. Quanti chilometri si percorrono? Si viaggia soprattutto in città o in autostrada? Quanto spazio serve per persone e bagagli? Rispondere prima della visita aiuta a concentrarsi sulle caratteristiche davvero utili.

Una vettura compatta può semplificare parcheggi e spostamenti urbani, ma abitabilità e bagagliaio vanno verificati dal vivo. Portare con sé il seggiolino o controllare lo spazio per il passeggino può essere più utile di un lungo confronto fra schede tecniche.

Gamma e Ioniq 3: scegliere anche con la testa

La Giuria Popolare ha premiato Lancia Gamma, mentre quella degli Opinion Leader ha scelto Hyundai Ioniq 3. Due riconoscimenti che affiancano al verdetto dei giornalisti sensibilità differenti, fra identità del marchio, design e innovazione.

Lancia Gamma richiama il valore del progetto italiano, dal Centro Stile di Torino alla produzione prevista a Melfi. Hyundai Ioniq 3 porta l’attenzione su una proposta compatta e sui contenuti tecnologici. Per chi compra, il suggerimento è lasciare spazio al gusto personale e poi verificare quanto il prodotto risponda alle proprie abitudini.

Durante la prova conviene dedicare qualche minuto alla posizione di guida, alla visibilità, all’accesso ai posti posteriori e ai comandi più utilizzati. Regolare la climatizzazione, impostare una destinazione e collegare il telefono permette di capire quanto l’auto sia semplice da usare.

Anche la motorizzazione va scelta in funzione dei percorsi. Chi valuta un’elettrica dovrebbe considerare dove potrà ricaricare, quanto spesso e a quale costo, oltre alle necessità dei viaggi più lunghi. Avere un posto auto con possibilità di ricarica cambia l’organizzazione quotidiana rispetto a chi dipende esclusivamente dalle colonnine pubbliche.

Per ogni modello è utile chiedere al venditore quali versioni siano ordinabili, quali dotazioni siano comprese e quali tempi di consegna siano indicati nel contratto. Un premio può accendere l’interesse; la scelta richiede un confronto sulla vettura che si acquisterà effettivamente.

Il preventivo conta quanto la prova su strada

Il presidente UIGA Gaetano Cesarano ha ricordato il valore del confronto fra giornalisti, Opinion Leader e pubblico: «Tre prospettive che aiutano a leggere un mercato sempre più complesso».

Per l’automobilista, mettere a confronto più punti di vista significa anche chiedere preventivi omogenei, con allestimenti, accessori e servizi comparabili. Prezzi apparentemente vicini possono comprendere dotazioni diverse; uno sconto può dipendere da un finanziamento o dalla consegna di un’auto in permuta.

Prima di firmare, il prezzo finale deve essere chiaro. Con un finanziamento occorre leggere insieme anticipo, durata, rate, eventuale rata finale e importo totale dovuto, verificando anche il costo dei servizi aggiuntivi e quali siano facoltativi.

Nel budget rientrano poi assicurazione, manutenzione, pneumatici e consumi o ricariche. Chiedere informazioni sui tagliandi e sull’assistenza disponibile aiuta a valutare l’impegno economico oltre il giorno della consegna.

Infine, vale la pena scegliere un concessionario disposto a spiegare le differenze e a lasciare il tempo necessario per valutarle. L’auto giusta deve piacere, essere adatta alla propria vita e avere costi sostenibili nel tempo. I verdetti di Auto Europa offrono un punto di partenza; la prova su strada e un preventivo comprensibile completano la scelta.