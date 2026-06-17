Auto europea, il risveglio tardivo dei costruttori: tra dipendenza dalla Cina e appelli difficili da trasformare in realtà

La lettera inviata da Renault, Stellantis e Volkswagen ai parlamentari europei rappresenta un segnale importante, ma arriva in una fase in cui molte delle partite decisive sembrano già essere state giocate. I tre gruppi chiedono una politica industriale capace di difendere la produzione automobilistica europea e di ridurre il divario competitivo con la Cina. Un obiettivo condivisibile, che tuttavia si scontra con una serie di ostacoli strutturali accumulati negli ultimi dieci anni.

Il primo elemento riguarda i tempi. Le istituzioni europee sono spesso accusate di muoversi con lentezza su dossier strategici e proprio questa lentezza ha contribuito a creare l’attuale squilibrio competitivo. Pensare oggi a nuove regole, incentivi e criteri di contenuto europeo significa avviare un percorso che richiederà anni prima di produrre effetti concreti, mentre i costruttori cinesi stanno già consolidando la propria presenza sul mercato continentale.

C’è poi il tema della frammentazione. L’appello porta la firma di tre grandi gruppi, ma non dell’intera industria automobilistica europea. Manca una posizione realmente unitaria che coinvolga tutti i principali costruttori, fornitori e associazioni di categoria. Senza una strategia comune, il rischio è che ogni attore continui a difendere i propri interessi specifici, indebolendo il peso negoziale dell’Europa nei confronti dei concorrenti globali.

Ancora più complesso è il nodo dell’indipendenza industriale. Oggi gran parte della filiera delle auto elettriche dipende direttamente o indirettamente dalla Cina. Le batterie rappresentano l’esempio più evidente, ma il tema riguarda anche materie prime, raffinazione, componentistica elettronica e tecnologie produttive. Ricostruire una filiera europea richiederebbe investimenti enormi e tempi incompatibili con la velocità di evoluzione del mercato.

La contraddizione più evidente emerge però sul fronte delle relazioni industriali. Negli ultimi anni molti gruppi europei hanno sviluppato joint venture, partnership tecnologiche e accordi produttivi proprio con aziende cinesi. Alcuni modelli elettrici destinati al mercato europeo nascono già oggi da collaborazioni con partner asiatici. In questo contesto, chiedere una maggiore protezione commerciale o nuove barriere verso la Cina rischia di entrare in conflitto con le stesse strategie adottate dai costruttori occidentali.

L’idea di rafforzare il “Made in Europe” può avere una sua logica industriale e politica, ma trasformarla in un sistema realmente efficace appare molto più difficile. Tra burocrazia europea, interessi divergenti dei costruttori e dipendenza tecnologica accumulata negli anni, la strada è lunga e piena di incognite.

Per ora si tratta di una presa di posizione significativa più sul piano simbolico che su quello operativo. Se l’Europa riuscirà davvero a recuperare competitività e autonomia industriale lo diranno i prossimi anni. Come spesso accade nel settore automotive, tra annunci, regolamenti e investimenti, il giudizio finale spetterà al mercato. Chi vivrà vedrà.