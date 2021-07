Auto, moto e aerei in sfida in una drag race pazzesca firmata Red Bull

Un jet F-16, un jet Challenger 605 Private Jet, una Tesla Model S S P100DL, una Aston Martin Vantage, una Red Bull F1 RB8, una Lotus Evora GT 410 e una Kawazaki Ninja H2R si sono sfidati della drag race organizzata da Red Bull all'aeroporto di Istanbul

Red Bull è sinonimo di sport estremi e in senso più allargato sfide estreme. L’ultima organizzata dal noto brand di bevande energetiche, però, è davvero speciale: a confronto ci sono, infatti, un jet F-16, un jet Challenger 605 Private Jet, una Tesla Model S S P100DL, una Aston Martin Vantage, una Red Bull F1 RB8, una Lotus Evora GT 410 e una Kawazaki Ninja H2R.

Una sfida estrema firmata Red Bull

Insomma, potenza su due e quattro ruote, ma anche potenza di volo. Non manca niente in questa sfida che Red Bull ha trasformato in un video che, senza stupore, è diventato virale e ancora oggi colleziona click su click. In sostanza, che siate appassionati di auto, moto o addirittura aerei, troverete qualcuno per chi tifare nei quattro minuti scarsi di questa drag race molto speciale. La sfida si è svolta presso l’aeroporto di Istanbul sulla distanza del quarto di miglio. Secondo voi quale mezzo si è aggiudicato la vittoria? Non ve lo dicamo, ma vi lasciamo le immagini del video originale, una manciata di minuti di adrenalina vera.