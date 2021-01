Auto Più Bella Del Web 2021: finalissima Cupra Formentor Vs. Volkswagen Golf 8

Il premio "auto Più Bella Del Web 2021" giunge alla fase finale. Il match conclusivo vede contrapposte la tedesca Volkswagen Golf VIII e la spagnola Cupra Formentor

Tempo di finalissima, per il concorso “Auto Più Bella Del Web 2021“, giunto oramai alla 13ima Edizione. Il premio Infomotori Web Awards vede scontrarsi nel match decisivo Volkswagen Golf 8 e Cupra Formentor, la vera rivelazione del concorso.

Una autentica outsider, Formentor, che in semifinale ha sconfitto La Land Rover Defender, il cui nome è sulla cresta dell’onda da decenni. Il SUV sportivo spagnolo ha vinto in maniera piuttosto netta e ora andrà a sfidare (le votazioni sono aperte da mercoledì 13 gennaio fino a sabato 23 gennaio 2021) uno dei colossi del mondo dell’auto, la Volkswagen Golf 8.

Non stupisce che la berlina tedesca sia arrivata in finale: da decenni è tra le top seller del mercato non solo italiano, ma anche europeo e mondiale, per cui possiamo dire a ragion veduta che parta leggermente favorita. I voti dei nostri lettori (si vota sulla pagina Facebook ufficiale di Infomotori, ve lo ricordiamo) sapranno sovvertire il pronostico? Formentor avrà la meglio sulla Golf VIII?

A deciderlo sarete voi con i vostri click: basterà assegnare la preferenza nel sondaggio Facebook che sarà attivo da mercoledì 13. Un semplice click, nessuna registrazione, un voto velocissimo che può risultare decisivo nell’assegnazione del premio.