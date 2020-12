Auto Più Bella Del Web 2021

WA ( Infomotori Web Awards ) , premio giunto alla sua X II I edizione, si rinnova e propone una formula inedita che vede le auto più belle e di successo sfidarsi in un tabellone di stampo tennistico per la conquista del titolo di “Auto Più Bella Del Web 202 1 “.

Le candidate per la vittoria finale sono 8, le riportiamo di seguito in rigoroso ordine alfabetico:

– Audi A3 Sportback

– Cupra Formentor

– Ford Puma

– Land Rover Defender

– Mazda MX-30

– Opel Mokka

– Renault Captur

– Volkswagen Golf 8

Le candidate andranno a sfidarsi in match eliminatori, veri e proprio scontri diretti senza appello, dove il voto dei nostri lettori determinerà chi passerà al turno successivo. Le sfide saranno proposte sulla nostra pagina Facebook, che conta oltre 400.000 fan e con la formula del sondaggio: si potrà esprimere una sola preferenza, per una delle due auto e per un lasso di tempo limitato.

Il primo turno, che partirà la prima settimana di dicembre, vedrà i seguenti “scontri”: Opel Mokka vs. Ford Puma, Volkswagen Golf 8 vs. Mazda MX-30, Cupra Formentor vs. Audi A3 Sportback e Land Rover Defender vs. Renault Captur. La vincente tra Mokka e Puma affronterà la vincente del match Golf 8 – MX-30, mentre chi vincerà tra Formentor e A3 Sportback andrà contro la vincente della sfida Defender – Captur.

Non vi resta che seguire la nostra pagina Facebook, se già non lo state facendo, e votare la vostra auto preferita: lo scorso anno, che ha visto prevalere la BMW i3, la battaglia è stata serrata e anche una manciata di voti può fare la differenza!

Il popolo del web torna a riunirsi per decidere in piena autonomia e senza alcun condizionamento quale sia la più bella vettura presentata sul mercato in questi mesi.