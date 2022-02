Giunge alla XV edizione il premio IWA (Infomotori Web Awards), con i lettori di Infomotori.com che decreteranno la vincitrice del premio "Auto Più Bella Del Web 2022"

Il premio IWA (Infomotori Web Awards) giunge alla sua XV edizione e quest’anno ripropone la formula che l’anno scorso ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di voti. Le auto più belle dell’anno si sfidano in 4 gironi, ciascuno dei quali è costituito da 4 auto. Una sorta di Champions League delle auto, per dirla in stampo calcistico. I vincitori di ciascun girone andranno a sfidare una delle 4 teste di serie che risultano qualificate di diritto al secondo turno.

Queste 16 auto si scontreranno tra loro in sfide a eliminazione diretta che porteranno dapprima alle 2 semifinali e poi alla finale: chi vincerà sarà incoronata come “Auto Più Bella Del Web 2022”.

Le candidate per la vittoria finale sono dunque 20 e le riportiamo di seguito:

– Ford Mustang Mach-E (testa di serie)

– Alfa Romeo Tonale (testa di serie)

– Maserati Grecale (testa di serie)

– Volkswagen ID.5 (testa di serie)

– Audi Q4 e-tron

– Mercedes EQA

– Cupra Born

– Peugeot 308 SW

– Dacia Spring

– Toyota Aygo X

– Hyundai Ioniq 5

– Kia EV6

– Nissan Ariya

– Tesla Model Y

– Opel Astra Sports Tourer

– Renault Megane E-Tech

– DS4

– Honda C-HR

– BMW iX

– Range Rover Sport

Non vi resta che seguire la nostra pagina Facebook, se già non lo state facendo, e votare la vostra auto preferita: lo scorso anno, che ha visto prevalere la Cupra Formentor, la battaglia è stata serrata e anche una manciata di voti può fare la differenza!

Ricordiamo anche le auto vincitrici delle scorse edizioni del premio IWA:

– Alfa Romeo Spider (2007)

– Fiat 500 (2008)

– Ford Fiesta (2009)

– BMW X1 (2010)

– Hyundai ix20 (2011)

– Citroen DS5 (2012)

– Mercedes Classe A (2013)

– Mercedes GLA (2014)

– Fiat 500X (2015)

– Alfa Romeo Giulia (2016)

– Alfa Romeo Stlvio (2017)

– Nissan LEAF (2018)

– BMW i3 (2019)

– Porsche Taycan (2020)

– Cupra Formentor (2021)