Auto più rumorose al mondo: la classifica delle prime 5

La classifica è stata redatta dopo una raccolta di dati durata 5 anni. Al primo posto si piazza, a sorpresa, la Jaguar F-Pace SVR. Tra le case, in vetta c'è Lotus

Oltre a quello dovuto a gas di scarico e a emissioni varie, le nostre città sono in preda un altro tipo di inquinamento, quello acustico. Spesso si sottovaluta il problema, ma recensiti studi ne hanno evidenziato la pericolosità. Una parte delle responsabilità va anche alle auto e così oggi vi proponiamo la classifica delle cinque auto più rumorose.

Quali sono le auto più rumorose?

A stilare questa particolare graduatoria è stato il sito Confused.com che ha confrontato i valori di rumore (in decibel dB) di alcuni modelli presenti sul mercato inglese nel corso degli ultimi 5 anni traendone, poi, una media. L’auto più rumorosa è risultata essere la versione 2019 della Jaguar F-Pace SVR, con un livello pari a 86 decibel. un valore decisamente alto se si pensa che esporre le orecchie, per un tempo prolungato, a rumori superiore ai 70 dB potrebbe essere dannoso. Il SUV crossover è la versione più potente della F-Pace, con un motore 5.0 V8 sovralimentato, ma Jaguar prevede di rendere l’intera gamma completamente elettrica entro il 2025, quindi modelli rumorosi come questo potrebbero presto appartenere al passato. Al secondo posto si piazza la Kia ProCeed 2022 con 79,68 dB, seguita da un altro SUV, la Mercedes Classe GLE che chiude questo poco lusinghiero podio con un livello di rumorosità medio di 78,50 dB. Quest’ultimo modello precede la GLE Estate Model, che ha un livello di decibel pari a 78,17 dB. Questa la classifica:

1. Jaguar F-Pace SVR – MY 2019 – 86.00 dB

2. Kia ProCeed – MY 2022 – 79.68 dB

3. Mercedes-Benz GLE Coupe – 78.50 dB

4. Mercedes-Benz GLE Estate – MY 2022 – 78.17 dB

5. Kia Ceed – MY 2022 – 75.10 dB

Prendendo in considerazione le aziende, la prima è la Lotus con un livello di rumorosità pari a 73,65 dB, un valore relativamente significativi visto che il avran costruisce solamente vetture sportive. Subito dietro Lotus c’è la Morgan Motor Company, una delle case automobilistiche meno conosciute (produce solo 850 auto all’anno, tutte a mano), ma certamente non una delle più silenziose, con um livello di rumorosità medio di 73,60 dB. La casa ha in produzione solamente tre modelli: la Roadster 3.7, in produzione dal 2012, e le più recenti Morgan Plus Six e Morgan Plus Four. Chiude il podio McLaren con un valore di 73,17 dB con l’auto più rumorosa in assoluto che è la McLaren Coupé 720PS.