Auto storiche: ok per l’accesso nel centro storico di Milano

Grazie a una deroga deliberata dalla Giunta Comunale, ora le auto di interesse storico potranno entrare nell'Area C del capoluogo lombardo

I proprietari di un’auto di interesse storico che abitano a Milano potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo: la Giunta Comunale del capoluogo lombardo, infatti, ha deliberato qualche giorno fa le deroghe ai divieti di circolazione nell’Area C, all’interno della quale quindi possono accedere o meno solamente alcune categorie di veicoli.

Quelli storici con al seguito il relativo Certificato di Rilevanza Storica (CRS) saranno quindi tra quelli che potranno entrare nel cuore della città milanese, ovviamente dietro il tradizionale pagamento della tariffa prevista dalla normativa vigente. Dobbiamo precisare, tuttavia, che esistono dei “limiti di età” per queste autovetture: quelli con almeno 40 anni di “anzianità” avranno l’accesso libero 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, mentre quelli con un’età compresa tra i 20 e i 39 anni avranno a disposizione solamente 25 giorni di accesso consentito all’anno. Per convalidare l’autorizzazione al passaggio, però, sarà necessario effettuare in anticipo la registrazione della propria targa.