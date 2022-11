AUTO1 Group, partnership con Arval in Italia per il remarketing di veicoli usati

AUTO1 Group, azienda leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate online, amplia l’offerta del proprio canale B2C Autohero con i veicoli acquistati da Arval

AUTO1 Group, la piattaforma automotive digitale leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate online, ha siglato una nuova partnership in Italia con Arval (Gruppo BNP Paribas), azienda leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità. La collaborazione pluriennale consentirà ad AUTO1 Group di mettere in vendita sui propri canali i veicoli ex-noleggio a lungo termine provenienti dalla flotta Arval e di ampliare così l’offerta destinata ai clienti Autohero. Arval beneficerà delle tecnologie, dell’ampio network e del know-how di AUTO1 Group per gestire al meglio il remarketing dei veicoli usati, restituiti dai clienti al termine del contratto di noleggio.

AUTO1 Group metterà in vendita i veicoli di Arval su Autohero, che offre ai clienti la migliore esperienza di acquisto online di un’auto usata grazie ad una tecnologia innovativa che consente di trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze, in qualsiasi momento e comodamente dal proprio device, e di riceverla direttamente a casa. L’ampio catalogo multi-brand presente sullo shop online di Autohero può essere analizzato in ogni suo dettaglio grazie a una ricca galleria di immagini e ad un tour a 360° degli interni delle auto. Inoltre, i clienti godono di un periodo di garanzia di un anno, estendibile fino a 36 mesi, e del diritto di recesso di 21 giorni, in modo da garantire il più alto livello di trasparenza e sicurezza del servizio. Tutti i veicoli di Autohero, inclusi quelli provenienti da Arval, rispettano elevati standard qualitativi, certificati attraverso rigorosi processi di ispezione e ricondizionamento effettuati presso i propri centri di produzione.

Grande attenzione al cliente finale e standard di qualità condivisi anche da Arval, che da sempre si impegna ad offrire ai propri clienti la migliore user experience, attraverso il costante miglioramento dei propri servizi e l’applicazione di rigidi criteri nella selezione, controllo e manutenzione periodica dei veicoli della propria flotta.

Stefano Galluccio, VP Italy di AUTO1 Group: “Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo accordo con Arval, grazie al quale saremo in grado di incrementare ulteriormente la nostra offerta rispondendo, ancora più efficacemente, alle esigenze e agli interessi dell’ampio numero di consumatori che quotidianamente si avvalgono dei nostri servizi per acquistare un’auto usata online. Una partnership strategica con un’azienda internazionale che, esattamente come AUTO1 Group, da sempre mette il cliente al centro del proprio business attraverso un servizio innovativo, trasparente e personalizzato”.

Emmanuel Lufray, Direttore Remarketing di Arval Italia: “La nuova partnership, valida per i prossimi tre anni, consente ad Autohero di ampliare ulteriormente il proprio mix d’offerta accedendo alla qualità del prodotto Arval AutoSelect e dei servizi correlati su una vetrina digitale ormai consolidata sul mercato italiano. AUTO1 Group costituisce infatti la migliore scelta per Arval finalizzata al presidio del canale online nelle vendite di veicoli d’occasione. Arval e Autohero hanno condiviso gli stessi ambiziosi obiettivi strategici attraverso la comune volontà di innovare processi, offerte e standard, così da riaffermare le rispettive leadership sorprendendo anche i clienti più recettivi al cambio di paradigma in atto nel settore”.