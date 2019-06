Autobahn tedesca: l’autostrada non è più senza limiti per la sicurezza

La leggendaria autostrada tedesca, l'Autobahn, a posto un freno ai tratti liberi da limiti di velocità: per motivi di sicurezza, infatti, in alcune zone si dovrà viaggiare a 100Km/h

Il caldo scioglie i miti: la leggendaria autostrada tedesca, l’Autobahn, si è vista modificare i tratti senza limitazioni di velocità, dove ora le auto dovranno transitare a soli 100 chilometri orari. Questo, secondo i maggiori quotidiani tedeschi, per via delle specifiche dell’asfalto.

Le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni stanno infatti mettendo in crisi l’asfalto dell’Autobahn, costruito per la maggior parte riciclando pneumatici esausti. Se al momento il manto stradale non ha subito danni è anche vero che, in passato, temperature particolarmente elevate hanno messo in pericolo gli automobilisti. Un’auto che passa a 160Km/h infatti può trovarsi in difficoltà a causa di un asfalto deformato o poco performante.

Gli oltre 40°C nell’aria si ripercuotono sull’asfalto amplificando il calore, portando la temperatura vicina ai 100 gradi. Questa è una delle conseguenze del riscaldamento globale.

La miscela dell’asfalto è infatti studiata per resistere a temperature diverse, che fino a 15 anni fa non erano assolutamente previste. Con tutte le probabilità l’Autobahn vedrà un’estate particolarmente quieta, per poi tornare ai fasti del passato con l’abbassarsi delle temperature.