Autobest premia Dacia Spring con il titolo “Best Buy Car of Europe 2022”

La giuria di Autobest ha insignito la nuova Dacia Spring con il premio "The Best Buy Car of Europe 2022", che conferma la visione di mobilità elettrica del marchio rumeno

Tra le vetture elettriche più interessanti oggi disponibili sul mercato, un posto molto importante è occupato dalla nuova Dacia Spring: il crossover a batterie del marchio rumeno ha sorpreso tutti con un’autonomia fino a 305 km (ciclo WLTP City, ridotti a 230 in quello misto) e un prezzo di attacco praticamente alla portata di tutti, in partenza da 19.900 Euro (Ecoincentivi esclusi).

Per questi e altri motivi la giuria di Autobest, composta da giornalisti provenienti da 32 Paesi europei, l’ha scelta come vincitrice assoluta del premio “The Best Buy Car of Europe 2022”, riconosciuto dopo un’accesa lotta contro altre sei finaliste. Questo premio si aggiunge a quello denominato “Good Deal” ottenuto la scorsa settimana agli Automobile Awards e sottolinea la bontà della visione del marchio Dacia per una mobilità al 100% elettrica, essenziale ed accessibile alla maggior parte degli automobilisti.

Con oltre 43.000 ordini mondiali e 3.800 immatricolazioni solamente nel nostro Paese, la Spring ha ben figurato anche nella Ecobest Challenge 2021 di novembre, dove ha confermato un’autonomia reale nell’utilizzo quotidiano di 221 km nel ciclo misto, un residuo di 31 km quando la carica delle batterie indicata sul cruscotto ha raggiunto lo 0% e un’efficienza energetica di 8,25 km/kW – la migliore tra tutti i veicoli testati durante la prova.

“Siamo molto orgogliosi di esserci aggiudicati il premio AUTOBEST 2022 – ha affermato Denis Le Vot, CEO di Dacia e Lada – Questo riconoscimento conferma la determinazione di Dacia di offrire sempre ai suoi clienti ciò che ha senso per loro. Semplice ed accessibile a tutti, Spring è perfettamente al passo con i tempi. Vorrei ringraziare i membri della giuria di AUTOBEST per averci invitato a continuare su questa strada“.