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Autoindustriale Mobility Group: l’eccellenza del movimento con la formula Drive +

Nel dinamico scenario economico del Nord-Est, la ricerca di una vettura capace di coniugare stile, innovazione e totale sicurezza trova una risposta definitiva in Autoindustriale Mobility Group. Con i suoi showroom moderni e capillarmente distribuiti sul territorio, questa solida realtà ha saputo trasformare l’acquisto dell’auto in un’esperienza sartoriale e priva di pensieri. Che si tratti dell’ultimo modello uscito dalla fabbrica o di una soluzione d’occasione, il Gruppo mette a disposizione un team di consulenti orientati all’ascolto e alla massima chiarezza. Questo costante impegno nel garantire standard qualitativi altissimi è valso all’azienda un posizionamento d’élite: Autoindustriale Mobility Group è infatti inserito con pieno merito tra le eccellenze della Guida Top Dealers Italia, il volume che mappa i migliori attori della distribuzione automobilistica nel nostro Paese.

Il futuro su strada: la vetrina del nuovo e i servizi per le imprese

Il viaggio all’interno di Autoindustriale Mobility Group si apre su un’esposizione del nuovo straordinariamente ricca, progettata per far toccare con mano le ultime rivoluzioni tecnologiche e ambientali del settore. Dai motori ibridi ed elettrici di ultima generazione fino alle motorizzazioni tradizionali ad altissima efficienza, ogni cliente può configurare la vettura ideale per le proprie abitudini di viaggio.

Parallelamente, il Gruppo riserva un’attenzione speciale al mondo del lavoro e della mobilità professionale. Per artigiani, professionisti e gestori di flotte aziendali è attiva una divisione specializzata che propone veicoli commerciali robusti e formule di noleggio a lungo termine o leasing completamente personalizzabili, studiate appositamente per ottimizzare i costi d’impresa e azzerare i fermi macchina.

La filosofia Drive +: dove l’usato offre la sicurezza del nuovo

Se la gamma del nuovo traccia la strada per il domani, la sezione dedicata alle vetture d’occasione e ai modelli KM 0 rappresenta il cuore pulsante della convenienza e dell’affidabilità, grazie al brand esclusivo Drive +. Scegliere una vettura da questa selezione significa fare un acquisto protetto sotto ogni punto di vista.

Prima di essere esposta al pubblico, ogni automobile viene portata in officina per affrontare una severissima trafila di controlli tecnici e diagnostici. I meccanici specializzati verificano minuziosamente lo stato del propulsore, l’usura di freni e sospensioni, la stabilità dell’elettronica e l’efficienza dei sistemi di sicurezza. A garanzia della massima onestà negoziale, viene rilasciata la certificazione scritta dello storico chilometrico reale. Il percorso di preparazione si chiude con un trattamento approfondito di igienizzazione molecolare dell’abitacolo, che restituisce interni freschi, sanificati e pronti ad accogliere la nuova famiglia in un ambiente salubre.

Finanza flessibile, test drive e trading immediato del vecchio veicolo

Autoindustriale Mobility Group semplifica la vita del cliente anche sul fronte burocratico ed economico. Presso gli uffici commerciali è possibile strutturare piani di finanziamento personalizzati e flessibili, calibrando l’importo delle rate mensili in base alle reali disponibilità di spesa del cliente.

Se si possiede una vecchia auto da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida, trasparente e agganciata ai reali valori di mercato, consentendo di scalare immediatamente la cifra dal prezzo d’acquisto. Infine, per eliminare qualsiasi residuo dubbio e valutare l’affinità con il mezzo, l’azienda promuove sempre una sessione di prova dinamica su strada, il modo migliore per saggiare il comfort, la stabilità e la reattività del veicolo prima della firma finale.

Le tre fasi dell’esperienza d’acquisto con Autoindustriale Mobility Group

Per offrirti una panoramica completamente discorsiva e originale, l’universo dei servizi del Gruppo è stato organizzato seguendo il percorso temporale che lega l’azienda all’automobilista:

Il primo contatto si sviluppa attraverso il momento dell’orientamento e della scelta libera. Grazie a un magazzino immenso e multimarca, il cliente non è vincolato a lunghe attese di produzione, ma può scegliere tra centinaia di vetture in pronta consegna, modelli aziendali freschissimi e occasioni certificate Drive +. Questa ricchezza di stock permette di trovare immediatamente l’esatta combinazione di allestimento, carrozzeria e alimentazione desiderata.

Il percorso prosegue con il momento della sintonizzazione finanziaria. In questa fase, un consulente dedicato progetta la struttura economica dell’acquisto in modo che sia sostenibile e priva di stress. Il cliente ha la libertà di personalizzare i piani rateali o i contratti di noleggio, potendo anche decidere di inserire all’interno della singola quota mensile i servizi accessori più importanti, come le polizze assicurative furto/incendio e i pacchetti di manutenzione programmata, bloccando il prezzo contro i rincari futuri.

La relazione si consolida definitivamente con il momento della tutela a lungo termine. Dopo la consegna delle chiavi, l’automobilista sa di poter contare su un network imponente di officine d’avanguardia e centri service ufficiali. Sia per i semplici tagliandi periodici sia per interventi meccanici complessi, l’utilizzo esclusivo di ricambi originali e la competenza del personale di bordo mantengono inalterata l’efficienza del mezzo nel tempo, proteggendone il valore residuo negli anni con gli standard d’eccellenza tipici di un vero Top Dealer della mobilità.

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