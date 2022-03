Automobili Estrema Fulminea: il primo esemplare in omaggio all’Ucraina

La prima hypercar Fulminea che sarà prodotta nella Motor Valley italiana avrà una livrea giallo-blu: il ricavato della sua vendita all'asta andrà in beneficenza

La crisi tra Russia e Ucraina non accenna a trovare una sua risoluzione e sta causando grandi disagi a tutta la popolazione locale: la “macchina degli aiuti” per sostenere questa situazione difficile si è fortunatamente già avviata e sono molteplici le aziende dell’automotive che hanno deciso di dare il proprio contributo, tra le quali anche la Automobili Estrema di Gianfranco Pizzuto.

Il primo prodotto di questo marchio di eccellenza presente nella Motor Valley italiana è l’hypercar Fulminea, presentata ufficialmente nel 2021 con previsione di entrare in produzione nell’ultimo trimestre del 2023. Una supersportiva dalle altissime prestazioni, che nel suo primo esemplare di serie sarà adornata di una speciale livrea giallo-blu in omaggio proprio dell’Ucraina, paese oggi in estrema difficoltà perchè colpito con ferocia dalla Russia.

In questa configurazione la vettura sarà venduta all’asta con una base di partenza di 1.961.000 Euro e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Lo scopo? Duplice, secondo quanto affermato dal fondatore di Automobili Estrema: “La somma sarà utilizzata per due distinti progetti, uno in Ucraina, per aiutare a ricostruire le scuole e gli ospedali danneggiati dai bombardamenti, e uno in Russia, per mitigare gli effetti del disgelo del permafrost in Siberia“.

“Il nostro modesto contributo non conosce nazionalismi, siamo tutti cittadini di un solo e unico pianeta, e con questa iniziativa è nostra intenzione unire idealmente i due popoli – ha continuato Gianfranco Pizzuto – Tra l’altro il giallo-oro e il blu-azzurro sono anche i colori della città di Modena e questo fatto, ancorché fortuito, ci fa piacere perché sottolinea anche il legame con la città dove abbiamo scelto di far nascere Fulminea“.