Autostrade in Europa: il casello per le auto elettriche costerà di meno

La Commissione Europea ha recentemente approvato un nuovo regolamento per tarare il costo del casello autostradale negli Stati dell'UE, che varierà a seconda delle emissioni di CO2 di auto, furgoni e mezzi pesanti

La Transizione Ecologica in Europa sta procedendo a grandi passi e presto una grande novità renderà protagoniste, ancora una volta, le auto elettriche: secondo un recente regolamento approvato dalla Commissione Europea, infatti, questi veicoli saranno soggetti a un costo del casello autostradale nei Paesi dell’Unione scontato almeno del 75%, se non addirittura gratuito in alcune tratte stabilite. Quanto appena riportato fa parte di una nuova normativa che entrerà in vigore dal 2022 al fine di regolamentare i pedaggi in base alle emissioni di CO2 dei singoli veicoli – sia mezzi pesanti che, ovviamente, furgoni ed autovetture private.

A conti fatti questo regolamento rappresenta un’evoluzione di quanto era stato approvato già due anni fa per camion e autobus, i quali avrebbero dovuto pagare il casello non in base al tempo trascorso in autostrada ma tenendo conto dei chilometri effettivamente percorsi sulle strade a scorrimento veloce. Oggi, invece, si passerà a determinare il costo del pedaggio valutando la classe d’inquinamento di ogni veicolo, premiando quelli più puliti (come appunto le elettriche e le ibride) e aumentando allo stesso tempo il “dazio” per quelli più vecchi con motore a combustione.

Entro la fine dell’anno prossimo, quindi, ogni Stato membro dell’Unione Europea sarà tenuto a far propria questa nuova legislazione varando un proprio, apposito, regolamento che coordini le tariffe per l’accesso alle autostrade. Ma non è tutto: quei Paesi che adottano il sistema delle “vignette” oppure prevedono un abbonamento annuale per i singoli veicoli non potranno eccedere la quota di 1.899 Euro da applicare ai mezzi più inquinanti nè quella di 855 Euro (in questo caso al ribasso) per quelli più puliti. Come viaggeranno, quindi, gli Italiani in autostrada nei prossimi anni? Per il momento tutto rimarrà invariato, ma aspettiamoci sorprese…