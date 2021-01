Autotorino arriva in Veneto: acquisito il mandato ufficiale Toyota e Lexus da Trivellato Auto

Passaggio di consegna win win fra due protagonisti della distribuzione automobilistica nazionale con reciproci vantaggi dando ad Autotorino la possibilità di entrare in Veneto dalla porta principale a Verona e con Toyota - Lexus. Il Gruppo Trivellato potrà invece concentrarsi ulteriormente su Mercedes-Benz e Smart dove già rappresenta un punto di riferimento e che vuole festeggiare il centenario 1922-2022) in perfetta forma. Va piacere segnalare che entrambi i Concessionari sono anche Top Dealers Italia selezionati proprio da Infomotori.com

l Gruppo Autotorino, protagonista italiano della distribuzione automobilistica con Con 54 sedi e oltre 1700 collaboratori entra per la prima volta in Veneto con il marchio Autotorino acquisendo a Verona il mandato ufficiale Toyota e Lexus da Trivellato Auto e compiendo, dopo poco più di un anno dalla fusione con Autostar, un altro importante passo nella direzione della crescita nel Nord-Est. Si estende così la rete ufficiale dei servizi di vendita ed assistenza che Autotorino dedica a questi marchi, fino ad oggi sviluppata tra Lombardia e Piemonte.

Autotorino Spa presieduta da Vanini ha infatti raggiunto l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Trivellato Auto, il ramo d’azienda del Dealer veneto dedicato ai marchi Toyota e Lexus. L’operazione ha avuto la necessaria autorizzazione dell’Antitrust, Autorità garante della concorrenza nonchè il gradimento di Toyota Italia.

L’accordo è operativo dal 13 gennaio 2021 facendo quindi proseguire lo sviluppo per linee esterne del Gruppo Autotorino che, dopo poco più di un anno dalla fusione con Autostar, compie un altro importante passo nella direzione della crescita nel Nord-Est e, in particolare, nel Veneto dove entra per la prima volta con il marchio Autotorino.

Al centro dell’accordo sono le due concessionarie Toyota veronesi, di cui una è anche dedicata al mondo dell’ibrido premium Lexus, estendendo la rete ufficiale dei servizi di vendita ed assistenza che Autotorino dedica a questi marchi, fino ad oggi sviluppata tra Lombardia e Piemonte a tutto vantaggio della stessa clientela oltre alle evidenti sinergie ed economie di scala.

Un percorso che radica la presenza di Autotorino sul territorio e nelle comunità del nord Italia, sviluppando capillarmente la prossimità dei servizi della sua rete di concessionarie ufficiali ai propri clienti. La partnership del Gruppo Autotorino con il brand Toyota, iniziata nel 2015, è cresciuta nel tempo fino a superare oggi le 5.000 auto vendute annualmente. Con l’ingresso a Verona e provincia come concessionaria ufficiale, nel 2021 si stima di consegnare 6.500 Toyota a clienti retail in un’area sempre piu’ strategica e ricettiva verso la elettrificazione.

Ed ora diamo la parola ai due protagonisti, Stefano Martinalli e Luca Trivellato.

“Poniamo attenzione al rafforzamento della partnership con i costruttori nostri partner storici – ha commentato il Direttore Generale di Autotorino Stefano Martinalli – secondo una prospettiva che valorizza le strutture di prossimità al cliente, ben integrate con processi on-line che permettono di garantire costante vicinanza e disponibilità continuando così a perseguire quelle che sono le nostre policy aziendali. Abbiamo certamente le giuste preoccupazioni per il periodo pandemico che stiamo vivendo, ma sappiamo anche che la fine del tunnel è vicina. In Trivellato Auto a Verona abbiamo trovato competenze e ottime relazioni con i clienti, valori in linea con il nostro modo di fare azienda e con i principi di Toyota. Inoltre – ha proseguito Martinalli – questo passo ci permette il prosieguo nella crescita secondo il piano industriale approvato dal CDA della società, che per l’anno 2021 prevede una crescita del 12% e il ritorno alla redditività ante-Covid pari al 3% lordo sul fatturato”.

Luca Trivellato dell’omonimo Gruppo ha dichiarato che “l’accordo rientra nella strategia di focalizzare il nostro impegno nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, di consolidare l’esclusiva partnership con il brand della Stella e di concentrarci sullo sviluppo dei futuri volumi di vendita del mondo Mercedes-Benz che, con l’arrivo delle nuove motorizzazioni plug-in ed elettriche, ci vedrà sicuri protagonisti sul mercato.

Luca Trivellato, Amministratore Delegato del Gruppo Trivellato ha poi proseguito ricordando che “abbiamo trascorso dieci anni al fianco di Toyota Motor Italia – ha proseguito Luca Trivellato- portando le quote di mercato a livelli mai raggiunti prima nella provincia, e siamo orgogliosi dell’esperienza e dei traguardi raggiunti. Lasciamo ad Autotorino, amici di lunga data, una bellissima relazione con i clienti, una solida realtà aziendale composta da circa 30 collaboratori ben rodati ed affiatati e l’augurio di ogni successo al fianco di Toyota”

Qui sotto le due sintetiche schede dei protagonisti di cui trovate maggiori info su Top Dealers Italia: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/