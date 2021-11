Autotorino assorbe Autocentauro e le sue 8 Concessionarie Mercedes

Autotorino continua la sua crescita e dopo lo shopping veronese di inizio anno per rafforzare la sua penetrazione in Toyota, rilancia ad inizio novembre con l'acquisizione della piemontese Autocentauro portandosi a casa ben 8 concessionarie Mercedes-Benz che portano a 62 il numero degli showroom del gruppo valtellinese guidato da Plinio Vanini

In Economia come nella distribuzione o si sale o si scende ed Autotorino sembra proprio voler scalare la montagna della distribuzione automobilistica a colpi di acquisizioni che non si sono arrestate neppure nel 2021 che non è certo un anno d’oro per le automobili (mancanza di semiconduttori, materie prime alle stelle, trasporti raddoppiati, incentivi col contagocce, ecc).

L’ultima ha un sapore speciale sia per il prestigio della Concessionaria (Autocentauro, firma Mercedes del Piemonte) sia perché rafforza il gigante valtellinese proprio da dove ha avuto origine la storia di Autotorino il cui nome è infatti in omaggio delle vetture acquistate dal padre di Plinio Vanini dai dipendenti Fiat e poi rivendute in Valtellina…

Oggi anzichè comprare auto d’occasione a Torino si compra le Concessionarie piu’ blasonate portando lo stesso numero di collaboratori a quota 2.000 e merita ricordare che Autotorino è l’unica Concessionaria nei Top 30 delle aziende dove la gente ambisce a lavorare a conferma che in Autotorino tutto ruota attorno all’uomo (ed alle numerose donne qui presenti!).

Con questo ultimo colpo, Autotorino consolida la sua posizione fra le prime 40 aziende europee del settore e siamo certi che non vorrà fermarsi anche perchè altri stanno salendo rapidamente in questo periodo a partire da Eurocar e la stessa ByMyCar cha ha comprato da BMW Italia la Concessionaria BMW Milano a conferma che il processo di concentrazione sarà sempre più forte anche grazie all’avvento della mobilità elettrica che rivoluziona lo stesso modo di offrire e gestire le automobili con la spina.

Visto il trend non ci sorprenderebbe vedere qualche quotazione in borsa per replicare i successi d’oltreoceano a partire dalla Carvana Co. che capitalizza in borsa oltre 54 miliardi di dollari…