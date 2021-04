Autotorino lancia l’Academy “Start Me Up” per i talenti della vendita

Chi vuole lavorare nel settore automotive come venditore e assistente alle vendite può iscriversi al percorso formativo del Gruppo Autotorino, aperto fino al 31 maggio

Siete alla ricerca di un nuovo percorso professionale nel settore automotive dove crescere come consulenti alle vendite e all’assistenza post-acquisto? Allora dovete assolutamente prendere in considerazione l’opportunità formativa messa in campo dal Gruppo Autotorino: si chiama “Start Me Up” ed è un’iniziativa per la formazione e lo sviluppo destinata a giovani talenti con l’interesse specifico e l’attitudine alla vendita nel mondo auto.

Con un percorso lungo un anno in cui si alternerà la formazione con il lavoro sul campo, coloro che saranno selezionati potranno imparare tutti gli aspetti più importanti che ruotano attorno alla vendita di una vettura: dalle tecniche da utilizzare in showroom alla proposta di formule finanziarie e assicurative, tra le quali anche il leasing e il noleggio a medio-lungo termine, dalla “customer satisfaction” volta ad assicurare, appunto, la completa soddisfazione del cliente dell’acquisto effettuato a tutti i servizi di post-vendita che comprendono gli interventi di manutenzione, la garanzia e le agevolazioni fiscali.

“La Sales Academy Start Me Up è la prima scuola di vendita dedicata al mondo dell’automobile – ha spiegato Luca Genini, responsabile risorse umane del Gruppo Autotorino – Con un metodo d’insegnamento che sfrutta l’esperienza e la conoscenza di chi lavora da anni nel settore l’obiettivo è quello di formare i migliori venditori del mondo auto“.

Per chi volesse, invece, focalizzarsi sull’aspetto dell’assistenza nel mondo auto e moto, il Gruppo Autotorino propone la Service Academy, finalizzata a formare specialisti nel saper risolvere problemi di meccanica, nel saper effettuare test diagnostici, nel saper gestire gli eventuali sinistri di un mezzo ma anche gli interventi di manutenzione programmata e di garanzia post-acquisto. La doppia iniziativa “Start Me Up” accetta candidature fino al termine ultimo del 31 maggio: se volete accettare la sfida e pensate di essere all’altezza… perchè non provarci?