Aznom Palladium: la hyper-limousine a trazione integrale creata a Monza

Incrocio tra una coupé di lusso e un SUV ad alte prestazioni, la Aznom Palladium sarà prodotta a Monza in soli 10 esemplari e potrà contare su un mastodonico motore da 700 cavalli con trazione 4x4

Prendete il nome della città di Monza e pronunciatelo al contrario: esce il termine “Aznom“, ai più apparentemente senza senso… ma non agli appassionati di auto di lusso, dal momento che identifica una nostra azienda tricolore (con sede nella città brianzola) particolarmente nota per la personalizzazione di vetture di prestigio, oltre che per la realizzazione di alcuni esemplari unici sia nell’estetica che nella loro dotazione. Uno di questi è la Palladium, una hyper-limousine che incorpora l’equipaggiamento di una berlina esotica con linee e particolari di un SUV di alta gamma pronta per essere svelata definitivamente nelle prossime settimane.

Progettata anche grazie alle intuizioni della Camal Studio di Torino, la quale è conosciuta per aver collaborato con aziende di prestigio come Ferrari, Italdesign, GFG Style, Bertone ed altre, la Aznom Palladium sarà prodotta in soli dieci esemplari e con una cura certosina propria delle vetture di una volta, quando venivano allestite praticamente a mano: “Ogni modello sarà realizzata come un abito cucito su misura per il cliente che, attraverso la scelta e la personalizzazione totale dei dettagli, sarà un attore fondamentale per la realizzazione della sua vettura“, così recita il comunicato stampa ufficiale dell’azienda lombarda, che prosegue precisando alcune caratteristiche di questo singolare veicolo.

“La Palladium è un’auto di lusso pensata per affrontare ogni terreno, unendo la versatilità, la robustezza e l’affidabilità di un vero mezzo off road all’eleganza di una limousine. Il suo nome deriva da un’estetica imponente e classicheggiante, che ricorda le dimore del noto architetto italiano, e dal richiamo alla preziosità del nobile metallo. Sia le dimensioni, quasi 6 metri di lunghezza per 2 di altezza, che il confort degli interni la collocano indiscutibilmente nel mondo delle limousine, mentre il suo aspetto non convenzionale le conferisce una potenza visiva pari solo alla robustezza della meccanica“.

Per quanto riguarda il motore, la Aznom conferma che sulla Palladium sarà installato un 5.7 Litri biturbo capace di erogare una potenza di oltre 700 cavalli e una coppia massima di 882 Nm, provvisto di trazione che potrà funzionare alternativamente a due oppure a quattro ruote motrici. Sarà una vettura praticamente artigianale, la cui presentazione è prevista per i prossimi mesi grazie a una serie di eventi esclusivi che andranno in scena sia in Italia che all’estero, tra i quali il Milano Monza Open Air Motor Show a calendario per l’ultima settimana di ottobre.