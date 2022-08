Baidu: i taxi senza autista che stanno conquistando la Cina

Per ora il servizio, denominato Apollo Go, è attivo dalle 09:00 alle 17:00 nella città di Chongqing e dalle 09:00 alle 16:30 a Wuhan e solo in determinate zone

In Cina ha preso il via una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la mobilità urbana: da qualche giorno, infatti, è attivo il servizio taxi a guida autonome e senza conducente.

In Cina i primi 10 taxi senza conducente

I primi taxi senza conducente portano la firma della big tech Baidu. L’azienda, che possiede anche il principale motore di ricerca del paese, ha lanciato questo esperimento, denominato Apollo Go, nelle città di Chongqing e Wuhan. A differenza dei robo-taxi lanciati a Pechino ad aprile, i 10 taxi (cinque per città), che circoleranno dal lunedì, saranno completamenti autonomi e non avranno un operatore umano addetto alla sicurezza al volante in caso di emergenza. “Questo è un enorme cambiamento qualitativo. Le auto completamente senza conducente che forniscono corse su strade aperte ai clienti paganti significano che siamo finalmente arrivati ​​al momento che l’industria desiderava ardentemente – ha detto Wei Dong, capo dell’Intelligent Driving Group di Baidu -. Riteniamo che questi permessi siano una pietra miliare nel percorso che porta l’industria a potere implementare servizi di guida completamente autonomi su larga scala“. Il servizio è attivo dalle 09:00 alle 17:00 a Chongqing e dalle 09:00 alle 16:30 a Wuhan. I taxi a guida autonoma senza conducente possono funzionare in un’are di circa 32 km² nel distretto di Yongchuan (Chongqing) e in circa 13 km² nella Technological Development Zone di Wuhan, ma il piano prevede di aggiungere altre città nei prossimi mesi.