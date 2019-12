Batterie per auto alla canapa: prestazioni migliori del litio!

Secondo recenti studi l'impiego di batterie costruite con la canapa garantisce un'autonomia e delle performance migliori rispetto a quelle tradizionali al litio

Le innovazioni tecnologiche non conoscono sosta oggi giorno: l’obiettivo di studiosi e ricercatori è quello di aumentare progressivamente le prestazioni dei propri dispositivi riducendo i costi di produzione, un mantra che nel mondo delle auto elettriche si traduce in batterie dalla maggiore autonomia realizzate con il minor spreco possibile di materie prime. Tradizionalmente i pacchi batterie installati sulle vetture a zero emissioni sono al litio… ma cosa succederebbe se venissero realizzati in canapa?

RIVOLUZIONE ECOLOGICA

Una domanda alla quale finalmente è arrivata la risposta che tutti attendevano: benchè sia conosciuta come “erba dello sballo”, la canapa sembra promettere delle capacità di stoccaggio dell’energia decisamente interessanti, testate a fondo già da qualche anno e ormai pronte per essere concretizzate in dispositivi migliori di quelli che utilizziamo tutti i giorni. Nel 2014, infatti, l’ingegnere David Mitlin della canadese University of Alberta aveva scoperto che gli scarti di lavorazione della canapa presentavano delle proprietà simili a quelle del grafene.

Riscaldando le fibre della corteccia della cannabis a 180°C per 24 ore, questa pianta si trasformava in pannelli di nanomateriale poroso, utilizzabili per realizzare dei super condensatori, dispositivi di accumulo di energia molto più performanti rispetto a quelli tradizionali.

I risultati ottenuti da questi test sono stati illuminanti: le batterie realizzate in canapa avrebbero prestazioni migliori rispetto a quello al litio, perchè fornirebbero l’energia accumulata in un lasso di tempo brevissimo. Questa, quindi, sarebbe immediatamente utilizzabile, come dimostrato dalla capacità di produzione di energia di questi supercondensatori: 49 kW/kg a 60°C contro i 17 kW/kg del carbone attivo normalmente impiegato negli elettrodi commerciali.

Grazie alle ricerche effettuate, un primo progetto sulle batterie alla canapa sta per andare definitivamente in porto: nel 2018, infatti, l’azienda Alternet aveva comunicato la propria intenzione di utilizzare le intuizioni di Mitlin per la realizzazione di nuovi pacchi batteria per le proprie moto elettriche. Il futuro è ormai alle porte!