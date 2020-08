Batterie per auto elettriche in resina: l’idea dal Giappone

L'idea di creare batterie in resina è stata di Hideaki Horie, uno degli ingegneri del progetto Nissan Leaf. Rispetto a quelle agli ioni di litio, questa sarebbero più economiche, più sicure di più semplice gestione

Arriva dal Giappone la batteria che potrebbe ridefinire il futuro della mobilità elettrica, ridicendo i costi e semplificando la produzione. Il segreto sta nel materiale usato: la batteria di cui stiamo parlano, infatti, è realizzata in resina. Scopriamo di cosa si tratta.

Ioni di litio vs resina: la sfida di Hideaki Horie

Quando pendiamo alle batterie per auto elettriche ci vengono subito in mente quelle agli ioni di litio che oggi garantiscono prestazioni di livello e autonomie di tutto rispetto. Il futuro, però, potrebbe essere rappresentato dalle batterie in resina. Il progetto porta la firma di Hideaki Horie, uno degli ingegneri artefici della creazione della Nissan Leaf e oggi fondatore dell’ABP che costruisce, appunto batterie in resina. Queste promettono di avere costi di produzione decisamente più bassi rispetto a quelle agli ioni di litio (si dice fino al 90% in meno) oltre che essere più sicure, meno infiammabili e di più semplice gestione.

Attraverso Bloomberg, Horie ha spiegato il suo progetto: le batteria ABP sfruttano strati in resina affiancati per creare degli elettrodi bipolari che vengono montati in serie per garantire il passaggio di corrente in un solo verso. Quando le vedremo sul mercato? È ancora presto per dirlo, ma l’ABP si è già mossa per cercare finanziatori ma il budget raccolto fino a orA (circa 70 milioni di euro) non permette di realizzare un vero e proprio piano industriale. Nonostante questo in ABP non si arrendono e continuano a sostenere che il futuro sia rappresentato dalle batteria in resina. La sfida a quelle agli ioni di litio è lanciata.