Bentley Mulliner Bacalar: una super car di lusso per pochissimi

La Bentley Mulliner Bacalar monta un motore W12 da 6 litri Tsi in grado di erogare una potenza massima di 690 cavalli e una coppia massima 900 Nm. La trasmissione automatica è a 8 rapporti con doppia frizione. Sarà costruita a mano negli stabilimenti di Crewe in soli 12 esemplari

A 80 anni dall’uscita dell’ultimo esemplare di Bentley a due posti, il marchio britannico lancia la Mulliner Bacalar, una vettura dall’alto tasso di fascino dentro alla quale trova posto un motore potente e performante.

Bentley Mulliner Bacalar: le caratteristiche

La Bentley Mulliner Bacalar prometteva di essere una delle stelle del Salone di Ginevra 2020 che come sapete è stato rinviato a data da destinarsi. La vedremo dal vivo più avanti, per il momento ci dobbiamo accontentare delle immagini fornite dalla casa inglese. La vettura è una splendida bisposto curata in ogni minimo dettaglio, com’è lecito aspettarsi da modelli di questo tipo. Costruita a mano dalla carrozzeria Bentley Mulliner di Crewe in soli 12 esemplari, per gli interni è stata fatta la scelta di adottare materiali sostenibili, come vernici contenenti ceneri di gusci di riso e lana britannica naturale, abbinati a tessuti esclusivi creati ad hoc e soluzioni altamente tecnologiche.

La Bacalar deriva dalla concept presentata nel corso del 2019 per celebrare il primo secolo di storia del marchio. A spingerla c’è il motore W12 da 6 litri Tsi in grado di erogare una potenza massima di 690 cavalli e una coppia massima 900 Nm. La trasmissione automatica è a 8 rapporti con doppia frizione, mentre il telaio adattivo che sfrutta un sistema di bordo a 48 Volt per la gestione dinamica della vettura per assicurare la miglior guidabilità in ogni condizione. Per contenere il peso è stato usato un mix di alluminio leggero per le parti strutturali e fibra di carbonio per le portiere e le appendici aerodinamiche.

“La Bentley Mulliner Bacalar è la massima espressione di una vettura a cielo aperto, una GT di lusso, che mostra le immense capacità del team che lavora a Crewe. Non una concept car, ma una serie limitata a soli 12 esemplari con una base comune e la possibilità del singolo cliente di personalizzare l’auto per avere una vettura unica“, ha detto Adrian Hallmark, presidente e Ceo di Bentley Motors. “Bacalar è un’auto futuristica, una GT che richiama la storia di Bentley con una due posti open air; da sempre Mulliner realizza delle opere d’arte, questo è il nostro capolavoro che portiamo nel futuro. Tra gli elementi che vogliono sottolineare la presenza su strada, enfatizzata da un frontale di forte impatto e da luci specifiche, mentre il posteriore enfatizza le linee in 3D. E poi tanti dettagli esclusivi, a partire dai sedili fatti a mano a Crewe e gli interni completamente reinventati per assicurare ancora più modernità“, ha aggiunto Stefan Sielaff, Responsabile del Design di Bentley