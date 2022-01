Bermat GT-Pista: la Gran Turismo da track-day costruita su misura

Nata a Rovereto (TN) da un'idea di Matteo Bertezzolo, questa supersportiva potrà contare su una piattaforma da circa 1.000 kg e un motore da 400 CV

Il Trentino-Alto Adige non è sicuramente la terra più adatta per i motori e le corse: i mezzi da competizione più diffusi sono le moto da cross e da enduro per via dell’abbondanza di sentieri di montagna… ma fortunatamente esistono le eccezioni. Una di queste si chiama Bermat ed è un’azienda di Rovereto specializzata nella produzione di auto da corsa ad alte prestazioni: il primo modello è la GT-Pista omologata per l’utilizzo in circuito e arriverà entro il primo semestre del 2022 ad un prezzo di poco inferiore ai 200.000 Euro… ma quali sono le sue caratteristiche che la rendono davvero unica?

Realizzata da un’idea del fondatore Matteo Bertezzolo in collaborazione con la Jas Motorsport di Arluno (MI), la GT-Pista è concepita come un veicolo dalla costruzione “fatta in casa” al 100% che non richiede, di conseguenza, una “donor car” come altri suoi simili: la sua piattaforma, brevettata direttamente da Bermat, prende il nome di T-MM e garantisce un livello di personalizzazione davvero assoluto anche in fatto di componenti meccaniche, tra cui i materiali della cellula interna a contatto con il telaio monoscocca in fibra di carbonio, la larghezza delle carreggiate e la lunghezza complessiva dell’interasse tra quest’ultime.

Lunga 4,5 metri, larga 2 alta 1,2, la Bermat GT-Pista vanta un peso a secco di soli 985 kg per un corpo vettura curato esteticamente dalla Camal di Torino: le linee richiamano le auto sportive degli anni’80 e ’90, con un anteriore provvisto di splitter molto aderente al suolo e un posteriore squadrato dove trova posto un alettone fisso in fibra di carbonio. Molto particolari anche le portiere con apertura ad ali di gabbiano, al centro di una carrozzeria estremamente perfezionata a livello aerodinamico grazie a vistose prese d’aria presenti all’avantreno e nella zona laterale.

Sotto al cofano (posteriore), invece, è stato scelto un quattro cilindri turbo-benzina da 2.0 Litri di cilindrata derivato dalla Honda Civic Type-R, capace di sviluppare la bellezza di 400 cavalli e 450 Nm di coppia massima in abbinamento a un cambio sequenziale a sei rapporti con innesti frontali e a un differenziale autobloccante. Il resto della scheda tecnica evidenzia poi la presenza di sospensioni push-rod con ammortizzatori regolabili, cerchi OZ Racing in lega leggera da 18” su pneumatici Pirelli DHB e impianto frenante con sistema ABS Bosch.

Da buona auto da corsa, la Bermat GT-Pista propone un abitacolo votato alla guida in pista essenziale e ultra-tecnologico: la plancia è in fibra di carbonio e mette in evidenza un cruscotto digitale da 12” altamente personalizzabile a seconda delle preferenze del pilota, dietro al quale è posizionato un volante rigorosamente da corsa e sedili avvolgenti della OMP.

Dopo una prima produzione prevista di dieci esemplari per questo modello, la Bermat di Rovereto ha già in mente di realizzare sulla piattaforma T-MM anche una versione da Gran Turismo omologata per la strada, quindi meno estrema e più sfruttabile anche grazie a motori endotermici meno spinti ai quali si potranno affiancare delle powertrain completamente elettrificate. Seguiranno aggiornamenti…