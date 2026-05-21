Bliz: la destinazione ideale per il tuo Usato Certificato

Nel panorama della mobilità del Friuli-Venezia Giulia, Bliz rappresenta una certezza assoluta. Con il suo quartier generale a Tavagnacco (Udine) e una presenza radicata sul territorio, questa concessionaria ufficiale — legata a marchi di primo piano come Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Hyundai — ha saputo creare un ecosistema unico dedicato all’usato multimarca, denominato appunto Usato Bliz. Da Bliz, l’acquisto di una vettura d’occasione si trasforma in un’esperienza d’acquisto premium, dove l’innovazione tecnologica incontra la massima trasparenza per offrire auto affidabili, sicure e accessibili. Quest’esperienza Premium ha fatto sì che Bliz entrasse di diritto nella Guida Top Dealers Italia, che comprende i maggiori e migliori dealer del panorama italiano.

Rigenerazione tecnica dell’auto

Il viaggio di ogni vettura usata all’interno degli showroom di Tavagnacco inizia con un severissimo processo di selezione. Bliz non si limita a verificare lo stato del mezzo, ma attua una vera e propria rigenerazione. Ciascun veicolo viene sottoposto a una lunga serie di controlli diagnostici e meccanici curati da tecnici d’officina altamente specializzati. Dalla centralina elettronica ai sistemi di frenata, ogni organo vitale dell’auto viene esaminato con strumentazioni di ultima generazione. Il risultato di questo rigore è un parco auto trasparente: il chilometraggio è certificato nero su bianco e ogni abitacolo riceve un trattamento professionale di igienizzazione e sanificazione profonda, regalando al guidatore l’esperienza estetica e olfattiva di un’auto appena uscita dalla fabbrica.

Libertà di scelta e piani di finanziamento intelligenti

Consapevole che ogni automobilista ha esigenze uniche, Bliz scardina i vecchi modelli di vendita proponendo un approccio economico flessibile e su misura. Presso la sede di Tavagnacco è possibile configurare piani finanziari personalizzati, strutturati per spalmare il costo d’acquisto in rate comode e trasparenti, adatte a ogni tipo di budget. Il passaggio alla nuova vettura è inoltre facilitato da un servizio di valutazione della permuta rapido e competitivo. Gli esperti di Bliz analizzano il tuo vecchio usato offrendo una quotazione in linea con i reali valori di mercato, gestendo internamente tutta la burocrazia e trasformando il tuo veicolo usato in un acconto immediato per l’acquisto successivo.

Viaggiare protetti: garanzia estesa e test su strada

La fiducia si costruisce sulla certezza. Per questo motivo, Bliz elimina ogni potenziale preoccupazione legata all’usato offrendo formule di garanzia estesa fino a 24 o 36 mesi, valide su tutto il territorio nazionale e comprensive di assistenza stradale h24. Prima di prendere qualsiasi decisione, Bliz invita i propri clienti a vivere l’auto: attraverso un test drive personalizzato e senza impegno, l’automobilista può verificare su strada il perfetto feeling di guida, le prestazioni e il comfort del veicolo scelto, supportato da un consulente dedicato pronto a rispondere a ogni domanda tecnica.

Il ventaglio dei servizi firmati Bliz

Per assicurare una mobilità senza pensieri e un supporto costante anche nel post-vendita, Bliz mette a disposizione una gamma completa e integrata di servizi specialistici: