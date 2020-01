Blocco del traffico a Milano: la soluzione sono le elettriche e ibride plug-in

Domenica 2 febbraio a Milano è stato istituito il blocco del traffico a causa dell'inquinamento dell'aria: un problema che il Gruppo PSA affronta con la sua gamma di auto elettriche e ibride plug-in

L’inquinamento dell’aria causato dal traffico cittadino sta diventando giorno dopo giorno un problema sempre più grande da gestire: per questo motivo domenica 2 febbraio il comune di Milano ha deciso di emanare un’ordinanza che vieta la circolazione delle auto nel capoluogo lombardo, al fine di limitare ulteriormente la diffusione di particelle nocive nell’atmosfera.

In questo contesto, fortunatamente, il gruppo PSA offre una soluzione concreta, in linea con le deroghe previste da tale provvedimento: i propri modelli elettrici e ibridi plug-in, infatti, potranno circolare ugualmente per le strade di Milano, dal momento che sono a emissioni zero fino a un range di utilizzo pari a 59 chilometri, un valore che rientra ampiamente quando si tratta di spostarsi in mezzo al traffico cittadino.

“La chiusura del traffico nelle grandi città è il segnale che il mercato chiede di essere pronti ad affrontare la difficile sfida della mobilità del futuro – ha commentato Gaetano Thorel, Direttore generale del gruppo PSA Italia – Grazie alla nostra strategia di transizione energetica oggi abbiamo già la risposta per vincere questa sfida e garantire a tutti il diritto alla mobilità“.

I modelli ibridi plug-in del gruppo PSA sono 5, rientrano nel Gruppo 1 in fatto di emissioni di CO2 e danno diritto al massimo dell’Ecobonus previsto dallo Stato italiano: Citroen C5 Aircross Hybrid, DS7 Crossback e-Tense 4×4, Opel Grandland Hybrid Plug-in, Peugeot SUV 3008 Hybrid e Hybrid4 e Peugeot 508 Fastback & SW Hybrid.

Quattro, invece, i modelli full electric disponibili attualmente sul mercato, con un’autonomia fino a 340 chilometri: DS3 Crossback e-Tense, Peugeot e-208, Opel Corsa-e e Peugeot e-2008.