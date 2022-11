BMW 3.0 CSL: il mito degli anni ’70 è tornato in serie limitata!

La Casa dell'Elica ha ricreato la Coupé Sport Lightweight su base M4, ora equipaggiata con un sei cilindri in linea biturbo da ben 560 cavalli

L’anticipazione dello scorso luglio è diventata oggi finalmente realtà: il modello vincente di casa BMW che ha emozionato negli anni ’70 si è reincarnato nella 3.0 CSL, supersportiva di razza che sfrutta la base della “sorella” M4 CSL enfatizzando ulteriormente il suo spirito da supercar senza compromessi. Concretizzazione del modello “Hommage” presentato per la prima volta al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este del 2015, la nuova 3.0 sarà prodotta in una serie limitatissima a soli cinquanta esemplari, prova di un modello esclusivo che dovrebbe costare – secondo le ultime indiscrezioni – non meno di 750.000 Euro.

Ma cosa rende così speciale questa vettura? La nuova BMW 3.0 CSL si caratterizza per un’estetica mozzafiato con inedita griglia anteriore a doppio rene, gruppi ottici a LED di colore giallo che si ispirano alla M4 GT3 da corsa e un posteriore con doppio alettone fisso – rispettivamente sul tettuccio e sopra il baule. Ben in mostra anche i cerchi dorati monodado da 20 e 21 pollici di diametro, che si abbinano a una carrozzeria completamente in fibra di carbonio con elementi in alluminio la quale contribuisce a mantenere il peso a secco su un valore più basso di quasi 200 kg rispetto alla M4 CSL.

La livrea specifica BMW Motorsport e gli interni con sedili sportivi su guscio in carbonio, rivestimenti in Alcantara nera e pomello del cambio (rigorosamente manuale a sei marce) di colore bianco impreziosiscono ulteriormente il pacchetto, equipaggiato con il sei cilindri biturbo da 3.0 Litri più potente della storia di BMW. L’unità scelta per la 3.0 CSL eroga infatti 560 CV e 550 Nm di coppia tutti a trazione posteriore, gestiti attraverso il differenziale elettronico Active M e il Traction Control settabile su dieci livelli di intervento.

La dotazione meccanica è completata da un telaio appositamente progettato per esprimere il suo massimo potenziale nella guida in pista, comprendente le sospensioni Adaptive M con ammortizzatori a controllo elettronico, il sistema di scarico in titanio e l’impianto frenante con pinze a singolo pistoncino e dischi carbo-ceramici da 400 mm all’anteriore e da 380 mm al posteriore.