BMW al Salone di Ginevra con quattro nuovi modelli green

BMW presenterà al Motor Show di Ginevra 2020 la nuova BMW 330e Touring, la nuova BMW 330e xDrive Touring, la BMW 330e xDrive Berlina e la nuova BMW M340d xDrive. Entro la fine del 2021, il brand mira ad avere più di un milione di veicoli con sistemi di guida elettrificata su strada

BMW compie un altro passo nel suo processo di elettrificazione presentando, in occasione del prossimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra del 2020, quattro nuovi modelli ibridi plug-in per la gamma media premium. BMW ha puntato forte sul comparto elettrico e i numeri ne sono un’importante testimonianza. L’azienda tedesca ha già consegnato mezzo milione di veicoli con motore green in tutto il mondo. Nel 2019 sono stati venduti 145.815 veicoli elettrici e ibridi plug-in con i marchi BMW e MINI, con una quota di mercato superiore al 7% in tutto il mondo e oltre il 14% in Europa. Entro la fine del 2021, BMW mira ad avere più di un milione di veicoli con sistemi di guida elettrificata su strada. Entro il 2021 un quarto dei veicoli venduti dal BMW Group in Europa sarà elettrificato: questa quota aumenterà a un terzo entro il 2025 e alla metà entro il 2030.

Le novità BMW per il Salone di Ginevra

Con il lancio sul mercato della BMW iX3, lo Sports Activity Vehicle di successo diventa il primo modello del marchio ad essere disponibile con efficienti motori a benzina e diesel, nonché un sistema ibrido plug-in e una trasmissione puramente elettrica. L’approccio strategico “Power of Choice” consente a BMW di soddisfare le esigenze individuali di mobilità dei suoi clienti in tutto il mondo. Un ampio spettro di tecnologie di propulsione offre una selezione di modelli su misura per una vasta gamma di requisiti di legge e bisogni individuali. Le novità che si aggiungono alla gamma di modelli ibridi plug-in vengono presentate per la prima volta al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2020. La kermesse segnerà il debutto della nuova BMW 330e Touring, della nuova BMW 330e xDrive Touring e della BMW 330e xDrive Berlina. La nuova BMW M340d xDrive Berlina e la nuova BMW M340d xDrive Touring presentano un motore diesel a 6 cilindri in linea con una potenza di 340 CV e un sistema ibrido delicato con un generatore a 48 volt. L’inizio delle vendite dei due nuovi modelli M e dei tre modelli ibridi plug-in aggiuntivi farà sì che il numero di varianti di motore disponibili per la BMW Serie 3 aumenterà a quattro motori a benzina, quattro motori diesel e un motore ibrido plug-in. Nei quattro futuri modelli con azionamento elettrificato, la tecnologia eDrive di ultima generazione aumenta non solo l’efficienza, ma anche il piacere di guida. L’autonomia elettrica dei modelli ibridi plug-in della BMW Serie 3 raggiunge un massimo tra 55 e 68 chilometri.

Le caratteristiche sportive e l’elevata efficienza della trazione ibrida plug-in si combinano con la versatilità superiore della trazione integrale intelligente nei modelli BMW 330e xDrive Berlina e BMW 330e xDrive Touring. La potenza del propulsore e del motore elettrico viene distribuita tra le ruote anteriori e posteriori tramite una frizione multidisco a controllo elettronico, secondo le necessità di ogni momento. Il lancio di due modelli Touring con sistema ibrido plug-in tiene conto delle esigenze di quei clienti che apprezzano non solo il tipico piacere di guida e l’efficienza senza paragoni, ma anche le funzionalità estese. Nei loro interni versatili, i modelli Touring elettrificati offrono esattamente lo stesso livello di comfort interno su cinque posti delle varianti con motorizzazioni tradizionali. Contemporaneamente il volume del bagagliaio è solo leggermente ridotto a causa della disposizione salvaspazio della batteria ad alta tensione sotto il sedile posteriore. Ripiegando lo schienale, di serie con divisione 40:20:40, lo spazio per i bagagli può essere esteso da 410 a 1.420 litri.