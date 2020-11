BMW: assalto al mercato digitale con Alibaba

L'accordo firmato da BMW e Alibaba permetterà ai clienti del mercato cinese riacquistare la propria auto on-line e avere accesso a promozioni, test drive speciali, programmi di manutenzione e piani finanziari mirati

BMW e Alibaba, colosso cinese nel settore dell’e-commerce e dei big data, hanno stretto una nuova alleanza che potrebbe cambiare – e di parecchio – le prospettive di mercato della Casa tedesca nel paese del Sol Levante.

Bmw e Alibaba: l’auto si acquista con un click

È una squadra molto particolare quella composta da BMW e Alibaba, ma i due gruppi hanno un obiettivo comune: aumentare la presenza nel mercato digitale orientale e creare servizi dedicati e accessibili on-line. In altre parole, l’idea è quella di permette a chi lo vorrà di acquistare una vettura del gruppo con un solo click. L’accordo è stato ratificato nei giorni scorsi e in casa BMW c’è grande entusiasmo per questo importante passo, come confermato da presidente e amministratore delegato della filiale cinese del Gruppo, Jochen Goller: “La collaborazione e l’apertura all’innovazione è indispensabile per accelerare la trasformazione digitale della nostra azienda. Alibaba possiede competenze uniche in fatto di tecnologie digitali, piattaforme su larga scala e canali mirati per le operazioni dei clienti. Siamo felici di unire le forze per creare esperienze olistiche dall’on-line all’off-line per i nostri clienti cinesi, tramite la nostra rete vendita, e allo stesso tempo di allargare il ventaglio di prodotti e servizi digitali“.

La collaborazione tra Alibaba e Bmw permetterà all’azienda tedesca di lanciare il primo servizio di vendita on-line per un’azienda premium del settore automotive. Sarà possibile acquistare un’auto dal proprio smartphone ma anche avere accesso a servizi dedicati come, ad esempio, promozioni aggiuntive, test drive speciali, programmi di manutenzione e piani finanziari mirati. Alibaba, inoltre, grazie al suo know-how, permetterà a BMW di dare il via a campagne marketing ancora più efficaci tramite diverse piattaforme on-line. “Bmw sta fronteggiando una trasformazione digitale preparandosi a diventare la prima azienda produttrice di auto a utilizzare il sistema Abos – Alibaba Business Operation System. Questo sistema aiuterà Bmw ad accelerare le operazioni digitali in ogni settore aziendale“, ha aggiunto Jet Jing, vice presidente di Alibaba.