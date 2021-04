BMW diventa sponsor del Milan: auto e calcio, un binomio vincente

BMW è solo l'ultima casa automobilistica a firmare una partnership con una squadra di Serie A (il Milan). Jeep, Suzuki e Dacia sono addirittura main sponsor rispettivamente di Juventus, Torino e Udinese

Auto e calcio sono forse tra le passioni principali degli italiani ed è forse per questo che sono così tante le squadre di Serie A che hanno deciso di legare la loro immagine ai principali brand del mercato delle quattro ruote. L’ultimo esempio riguarda il Milan che ha sottoscritto, pochi giorni fa, un nuovo accordo di sponsorizzazione con BMW.

BMW scende in campo in Serie A

Dopo quasi quattro anni, il Milan torna a legarsi a una casa automobilistica e non una qualsiasi. L’ha fatto trovando valori affini con BMW che diventa “premium partner” del club di via Aldo Rossi. L’accordo vedrà la filiale italiana della casa di Monaco e il Milan lavorare a stretto contatto per la creazione di eventi e iniziative congiunte. “Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale e un’eccellenza nel settore automobilistico come BMW, che proprio come il Milan è sinonimo di eccellenza, stile e innovazione – ha detto il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni -. Siamo dunque entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme verso un nuovo progresso, verso un futuro sostenibile, a beneficio di tutti e all’insegna della responsabilità sociale“. Entusiasmo confermato da Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia: “La nostra ambizione è andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, ma condividere alcuni valori come cultura, stile, carica innovativa. Ma anche responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità. Siamo nati più di 100 anni fa, ma come il Milan siamo ancora impegnati in un processo di continua trasformazione, la svolta verso l’elettrico lo dimostra“.

Non solo BMW: tutti i brand automobilistici in Serie A

BMW ha scelto il Milan per fare il suo ingresso nel calcio italiano, dopo avete già stretto alcune partnership in Olanda, in particolare con Feyenoord e Sparta Rotterdam. Restando nel massimo campionato nazionale, sono diverse le azienda automobilistiche che campeggiano sulle maglie delle varie squadre. Jeep è il main sponsor della Juventus, così come Suzuki del Torino e Dacia dell’Udinese. Come back sponsor della Roma c’è Hyundai, mentre legati al mondo dell’auto motive ci sono Pirelli (storicamente legata all’Inter), Trivellato e Vetrocar sponsor di manica del Verona. Insomma, auto e calcio formano davvero un binomio vincente.