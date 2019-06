BMW i9: la nuova supercar 100% elettrica

La BMW i9 è supercar 100% elettrica che dovrebbe sostituire l'ibrida i8. Sarà presentata a Next Gen BMW, l'evento organizzato dalla casa tedesca per parlare del futuro della mobilità, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera

Si chiama Next Gen BMW ed è in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera: si tratta dell’evento organizzato dalla casa tedesca per parlare del futuro della mobilità: al centro di tutto ci sarà la BMW i9, l’inedita supercar 100% elettrica che dovrebbe sostituire l’ibrida i8.

BMW i9: la supercar a zero emissioni

La vera domanda a questo punto è: come sarà l versione definitiva della BMW i9? Un tentativo di risposta è stato dato dal magazine britannico Autocar che ha lanciato in rete delle immagini che vanno ad affiancarsi alle quattro ufficiali diffuse da BMW. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Thomas Demand, l’autore dello shooting realizzato nel 2000 per la collezione AutoWerke. “Come molti artisti sono affascinato da cose che non abbiamo mai visto prima, immagini ancora da scoprire – ha detto Demand – sono stato quindi felice di accettare l’invito di Adrian van Hooydonk e della sua squadra. Lo studio M Next è un veicolo estremamente complesso il cui design radicale si estende oltre la descrizione del lavoro di un modello quotidiano. Un concetto come questo rappresenta un’opportunità molto interessante per me per trasportare queste idee e forme future nella coscienza del pubblico“.

Bmw crede fortemente nella tecnologia elettrica abbinata al piacere di guida e Next Gen ne è un esempio, come sottolineato da Adrian van Hooydonk, vicepresidente senior di Bmw Group Design: “Quando sveliamo un nuovo veicolo ci sono in gioco una miriade di punti di vista. Questa volta abbiamo adottato un nuovo approccio presentando una selezione di opere d’arte prima della presentazione della vettura. Le foto sono affascinanti e raccontano la storia del veicolo. Sono molto vicini al nostro Bmw M Vision eppure completamente astratti, pura arte. Diventeranno tangibili solo quando si potrà guardare l’auto completa“.