BMW iVision Circular: il prototipo che anticipa il futuro eco-sostenibile dell’automotive

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE e RE:CYCLE: questi sono i quattro pilastri su cui si basa la filosofia del concept bavarese iVision Circular

Un presente e un futuro più ecologici e con la salvaguardia dell’ambiente al primo posto come importanza: il manifesto “green” del marchio BMW passa attraverso questi proposti, per i quali al Salone IAA di Monaco è stato presentato un prototipo realizzato completamente con materiali riciclabili – compresa la batteria a stato solido che è parte fondamentale della sua powertrain elettrica. Il suo nome è iVision Circular e può essere visto come il primo di cinque concept che incarnano l’ideale della Casa dell’Elica di ridurre le emissioni di CO2 durante il ciclo di produzione e di vita di un’automobile moderna.

Alla base di questa “promessa” la iVision Circular espone i quattro principi fondamentali che porteranno BMW a diventare entro il 2040 uno dei principali attori nel mondo dell’automotive con un’attenzione massima al tema dell’eco-sostenibilità. Questi nell’ordine sono: