Nuova BMW Serie 1 2025 prova su strada, motori, consumi e prezzi

Dopo il non c’è due senza tre, è stata presentata la quarta generazione della Serie 1, uno dei modelli di maggior successo del BMW Group Italia (che comprende anche MINI, Roll Royce e Motorrad) presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e attivo con 4 società che danno lavoro a 850 collaboratori. La filiale italiana è uno dei 6 mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.

Così la prima new entry di ottobre è proprio il modello pioniere del piacere di guida nel segmento delle auto compatte premium. Grazie a un design dinamico, una gamma di motorizzazioni completamente rinnovata e una tecnologia del telaio ampiamente migliorata, la nuova BMW Serie 1 ha affinato il suo profilo di veicolo più sportivo nell’ambiente competitivo.

I motori, altamente efficienti con tecnologia mild hybrid a 48 volt e un processo di produzione progettato per conservare le risorse e riciclare i materiali, ottimizzano la sostenibilità nell’intero ciclo di vita del prodotto. Il suo carattere progressista si riflette anche negli interni ridisegnati, in una gamma ampliata di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, nel nuovo BMW iDrive con QuickSelect e negli innovativi servizi digitali basati sul BMW Operating System 9.

L’anteprima della nuova BMW Serie 1 consolida il ventennale successo del marchio nel segmento delle compatte. Anche questa nuova generazione di modelli sarà prodotta nello stabilimento di Lipsia. Nel nostro test drive al confine tra Lombardia e Piemonte siamo riusciti a tastare le numerose peculiarità di due modelli: l’1 20 (il primo numero più grande, che riflette la serie e sostituisce la vecchia i minuscola) e il top di gamma M1 35, entrambi XDrive.

Due modelli diversi, ma che contengono entrambi il vero piacere di guida del marchio bavarese, con piacevolissime accelerazioni, scatti brucianti (soprattutto la M35), assetto preciso, sterzo reattivo e un handling davvero premium. Ci siamo scarrozzati 202 km per controllare piacevolmente tutte le peculiarità di una guida tranquilla con la 20 ibrida – auto di tutti i giorni e qualsiasi percorrenza – come pure la guida veloce e scattante di una 35 davvero sublime.

Un’auto, quest’ultima, che ti riporta al piacere di guidare in pista, con curve al limite e sorpassi brucianti, schivate repentine (come quando uno ti esce veloce in retro da un passo carraio senza guardare) e inchiodate da brivido. Un’auto che, dopo un centinaio di km di salite e curve affrontate alla grande con i paddle al volante, ti si cuce talmente addosso che fatichi un casino a separartene per riconsegnarla al termine del test drive, dopo un’ultima occhiata ai 4 magnifici terminali di scarico.

Motori nuova BMW Serie 1

Come il motore BMW M135xDrive, tutti gli altri motori della nuova BMW Serie 1 fanno parte dell’ultima generazione di propulsori modulari del BMW Group. Il motore a benzina a 3 cilindri della nuova BMW 120 (consumo combinato: 6,0 – 5,3 l/100km; emissioni combinate: 135 – 121 g/km) e quello a gasolio 4 cilindri della nuova BMW 120d (consumo combinato: 4,8 – 4,3 l/100 km; emissioni 125 – 112 g/km) sono abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48 volt, che migliora l’efficienza e l’erogazione spontanea di potenza. Tutte le unità motrici trasmettono la loro potenza a un cambio automatico Steptronic a 7 rapporti, con doppia frizione di serie.

Con una potenza massima di 170 CV il sistema di trazione della nuova BMW 120 accelera da 0 a 100 km/h in 7,8″; la 120d ha 163 CV e ci vogliono 7,9″ da 0 a 100.

La BMW 118d eroga 150 CV e un’accelerazione di 8,3″. L’agilità, la precisione di guida e la dinamica in curva della nuova Serie 1 scaturiscono dall’aumento della rigidità della struttura della scocca e del collegamento del telaio, grazie a una cinematica ottimizzata, supporti della barra antirollio altamente precaricati e una nuova tecnologia degli ammortizzatori. L’angolo di sterzata delle ruote anteriori è stato aumentato del 20%, permettendo una precisa stabilità direzionale e un ottimizzato feedback dello sterzo.

La nuova Serie 1 è dotata di un sistema di frenata integrato e di cerchi in lega leggera da 17″ (18″ per la M35 xDrive) di serie. Il pacchetto opzionale M Sport comprende l’Adaptive M Chassis, che abbassa il veicolo fino a 8 mm, lo sterzo sportivo e i cerchi da 18″. Come optional sono disponibili da 19″ e un sistema frenante sportivo M. La nuova Serie 1 ha una gamma notevolmente ampliata di sistemi di guida e parcheggio automatizzati, e in più le nuove 120 e 120d possono essere equipaggiate anche del Parking Assistant Professional, che consente di controllare il parcheggio e le manovre tramite smartphone.

Sono inoltre disponibili nuovi pacchetti di equipaggiamenti opzionali – Innovation e Premium – che consentono una personalizzazione mirata. E’ pure dotata dell’ultima versione del BMW iDrive con QuickSelect per un utilizzo intuitivo e comodo delle funzioni del veicolo. La nuova schermata iniziale mostra le icone delle funzioni disposte verticalmente sullo stesso livello; “Quick Select” consente l’accesso diretto alle funzioni senza dover passare a un sottomenu. Di serie tutti i dispositivi di sicurezza e gli ADAC di ultima generazione.

Prezzi nuova BMW Serie 1 2025

A 20 anni dal lancio quindi la Serie 1 continua a mietere enormi successi, con 3 milioni di esemplari venduti nel mondo, 80% dei quali in Europa comprendendo un ottimo 15% in Italia, secondo mercato del Continente. La Serie 1 l’anno scorso è stata la seconda vettura più acquistata fra i modelli BMW. Vediamo infine i prezzi, che partono da 34.400 euro per arrivare ai 56.500 del top di gamma. Le versioni Mild Hybrid 48v hanno il motore elettrico integrato nel cambio automatico.