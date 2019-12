BMW iX3: ecco i primi dettagli sul nuovo SAV elettrico della casa tedesca

Sarà il primo SAV completamente elettrico prodotto dalla storica Casa dell'Elica: si chiamerà BMW iX3 e la sua produzione inizierà in Cina il prossimo anno

Dopo le prime foto spy rilasciate a marzo di quest’anno, le tanto attese informazioni sulla nuova BMW iX3 sono state finalmente svelate: sarà ben di più di una semplice variante elettrica della prossima BMW X3, da cui si differenzia per alcune scelte stilistiche e, ovviamente, per il cuore completamente a zero emissioni che la spingerà su strada (e non solo). La produzione in serie? Inizierà l’anno prossimo presso il partner cinese Brilliance Automotive a Shenyang.

BMW iX3 2020: TECNOLOGIA eDRIVE

Grazie all’esperienza maturata con la i3, BMW è pronta ad equipaggiare anche la nuova iX3 con la tecnologia eDrive di quinta generazione: questa sarà composta da un’unità di azionamento e da una batteria ad alta tensione “modulare” a livello di potenza e contenuto energetico esprimibile, il che la rende perfetta per essere installata su vetture differenti. Per quanto riguarda la iX3, il nuovo SAV (Sport Activity Vehicle) 100% elettrico della Casa di Monaco di Baviera sarà dotato di un propulsore capace di erogare 286 cavalli (210 kW) e 400 Nm di coppia massima. La trazione inizialmente sarà posteriore, ma è probabile una successiva versione integrale.

La batteria che sarà utilizzata su questa nuova opera d’arte Made in BMW sarà l’ultima evoluzione della tecnologia NMC-811, con una capacità di 74 kWh e un’autonomia garantita di 440 km nel ciclo WLTP. Il consumo energetico sarà inferiore a 20 kWh ogni 100 km, mentre il bilancio di CO2, come sottolineato nel comunicato stampa BMW, “sarà sostanzialmente più vantaggioso rispetto al corrispondente modello ad alimentazione tradizionale“.

L’intenzione è completamente rivolta alla salvaguardia dell’ambiente, per cui la batteria della iX3 potrà essere impiegata per una “seconda vita” al fine di migliorare ulteriormente le caratteristiche “eco-friendly” di questo nuovo modello elettrico della casa tedesca.