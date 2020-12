BMW M850i by AC Schnitzer: supercar da 620 CV per la Polizia tedesca

Il preparatore tedesco AC Schnitzer ha modificato una BMW M850i nell'ambito dell'iniziativa Tune it! Safe!, dotandola di sospensioni a controllo elettronico e di un V8 biturbo ora capace di ben 620 cavalli e 850 Nm di coppia

Se la BMW Serie 8 non è abbastanza per voi, allora date un’occhiata a cosa ha realizzato il preparatore AC Schnitzer: in occasione dell’iniziativa Tune it! Safe!, promossa fin dal 2005 dall’Associazione dei tuner tedeschi (VDAT) e quest’anno supportata dal Ministro Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali, l’azienda con sede ad Aquisgrana ha preso sotto la sua ala protettrice una bellissima M850i, poi opportunamente modificata per diventare un pezzo unico da collezione… veramente speciale.

Prendendo come riferimento la versione xDrive da 530 cavalli, il preparatore AC Schnitzer ha spinto il suo 4.4 Litri V8 biturbo fino alla potenza di 620 CV e 850 Nm di coppia massima, sufficienti per abbassare lo scatto 0-100 in soli 3 secondi e per alzare la velocità massima fino a 310 km/h. Per quanto riguarda il resto della componentistica, invece, è stato introdotto un impianto di scarico a due uscite completamente in carbonio, lo stesso materiale con cui è fatto lo splitter anteriore, le minigonne, lo spoiler posteriore e il grande diffusore sottostante.

Anche le sospensioni sono state migliorate, perchè sostituite con quelle regolabili a controllo elettronico ed escursione ridotta che hanno abbassato l’avantreno di 20-30 mm e il retrotreno di 20-25 mm, portando in dote allo stesso tempo dei cerchi da 21 pollici in lega leggera. A livello estetico, tuttavia, ciò che colpisce di questa speciale M850i è sicuramente la sua livrea della Polizia tedesca, creata con la speciale tecnica del “wrapping” e impreziosita da tutti gli strumenti utilizzati dalle Forze dell’Ordine… sirene, lampeggianti e radio satellitare nell’abitacolo compresi.

A conti fatti, si tratta di un esperimento che vuole spingere l’opinione pubblica a cambiare la propria idea sul mondo delle preparazioni automobilistiche, solitamente viste non propriamente “di buon occhio”… Quanto toccato dal preparatore AC Schnitzer, invece, è perfettamente conforme, legale e aderente ai vari parametri di sicurezza in fatto di omologazione, oltre che coperto da regolare garanzia per quanto riguarda la qualità delle modifiche effettuate. Il nostro pensiero? Questa M850i è davvero niente male!