BMW presenta le nuove auto e moto per la Polizia di Stato

Quattro moto e due nuove auto, una Serie 1 e una X5 in allestimento blindato: ecco le new-entry della Polizia a sostegno della Legge

Sei modelli speciali che aiuteranno la nostra Polizia di Stato ad assolvere al meglio il ruolo di far rispettare la Legge in tutta Italia: queste sono le novità che il marchio BMW ha portato in esposizione lo scorso venerdì 11 marzo presso il BMW Urban Store di Roma di via Barberini, ovviamente provviste di tutti gli equipaggiamenti speciali necessari per il servizio delle Forze dell’Ordine su tutta la penisola – tra le quali gli impianti di segnalazione luminosa e acustica assieme alla predisposizione della radio di servizio.

Tra le due ruote ora la Polizia di Stato potrà utilizzare la BMW R 1250 RT-P, l’enduro BMW F 850 GS-P (molto versatile sia su strada che in off-road), la crossover BMW F 900 XR-P (che utilizza la base dell’ottima F 900 XR) e il nuovissimo scooter elettrico BMW CE 04-P, che debutterà sul nostro mercato proprio in versione da “tutore della legge” prima ancora di quella commerciale per i clienti privati.

Tra le automobili, invece, le Forze dell’Ordine italiane potranno contare sulla BMW Serie 1, allestita con una speciale doppia livrea volta a rappresentare allo stesso tempo sia la Polizia di Stato che l’Arma dei Carabinieri, e sulla speciale BMW X5 Protection VR6, equipaggiata con una specifica blindatura per le operazioni speciali.