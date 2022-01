BMW Serie 8 Restyling: qualche ritocco per aumentarne il fascino

L'ammiraglia di BMW mantiene invariata la gamma di motori, ma presenta alcune novità per quanto riguardano la carrozzerie, le scelte dei materiali per gli interni e i pacchetti tecnologici e di assistenza alla guida

Lusso e spirito sportivo si fondono perfettamente nella BMW Serie 8. Questo modello, lanciato dalla Casa bavarese nel 2018, si rifà il look per cecare di enfatizzare quelle che sono le caratteristiche che l’hanno reso unico. Vediamo insieme quali sono le principali novità.

BMW Serie 8: le novità in arrivo

BMW Serie 8 è stata sviluppata in tre versioni, Coupé, Gran Coupé e Cabriolet e tutti hanno ricevuto alcuni ritocchi. Il primo si nota guardando la parte antiope, dove la calandra a doppio rene è ora dotata di sistema Iconic Glow con illuminazione a LED che si accendono quando si sblocca l’auto creando un effetto molto particolare. Tutti i modelli di serie sono equipaggiati col pacchetto M Sport che prevede una carrozzeria impreziosita da appendici aerodinamiche, minigonne laterali, prese d’aria inferiori e cerchi in lega di 19” a due razze. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si va dal 6 cilindri in linea 3.0 a benzina da 333 CV con trazione posteriore o integrale, fino al V8 biturbo 4.4 da 625 CV di potenza e 750 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale, passando per il 4.4 V8 da 530 CV montato sulla M850i.

La versione 8 X Jeff Koons ha una finitura multistrato in undici colori che crea un look ancora più espressivo, insieme agli interni in pelle pregiata e agli accesi toni di rosso e blu della BMW M GmbH con la firma dell’artista incisa. Jeff Koons e il BMW Group sono legati da una partnership che risale a più di un decennio fa. Nel 2010 ha disegnato la BMW M3 GT2 Art Car che ha preso parte alla 24 Ore di Le Mans. Questo nuovo progetto è nato per celebrare il 50° anniversario dell’impegno globale del BMW Group per la cultura. Questa edizione limitata è prodotta nello stabilimento del BMW Group a Dingolfing.

Salendo a bordo, si possono apprezzare le migliorie al pacchetto tecnologico: di serie è presente il BMW Live Cockpit Professional con display touch che da 10,25″ è passato 12,3″. Il sistema d’infotainment comprende tutti i servizi online e di navigazione di BMW, l’Intelligent Personal Assistant e la connessione WLAN. Sono stati migliori anche i sistemi di sicurezza che comprendono l’allarme anticollisione anteriore, l’avviso di cambio di corsia e l’avviso di uscita di corsia, nonché la funzione di riconoscimento dei segnali stradali con indicatore di divieto di sorpasso. Il Parking Assistant, anch’esso di serie, prevede una telecamera posteriore e l’assistente alla retromarcia. Optional il Driving Assistant Professional, che comprende il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il riconoscimento dei semafori e l’assistente automatico per i limiti di velocità, oltre al mantenimento attivo della corsia.