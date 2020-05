BMW X2 xDrive 25e: la prima Sports Activity Coupé con motore ibrido plug-in

La BMW X2 xDrive 25e ha un motore elettrico altamente efficiente e una batteria agli ioni di litio di ultima generazione capace di raggiunge un'autonomia elettrica fino a 57 chilometri che lavora con uno a combustione. Insieme garantiscono una potenza complessiva di 220 CV

BMW presenta la nuova X2 xDrive25e, la prima Sports Activity Coupé che unisce efficienza, stile la possibilità di puntare a una mobilità locale priva di emissioni grazie alla presenza del sistema ibrido plug-in, con un motore elettrico efficiente e una batteria agli ioni di litio di ultima generazione che garantisce un’autonomia elettrica fino a 57 chilometri.

BMW X2 xDrive25e: le caratteristiche

Sotto il cofano della BMW X2 xDrive25e battono due cuori: un motore elettrico altamente efficiente e una batteria agli ioni di litio di ultima generazione capace di raggiunge un’autonomia elettrica fino a 57 chilometri che lavora con uno a combustione. Insieme garantiscono una potenza complessiva di 220 CV. La potenza viene trasferita alle ruote anteriori tramite una trasmissione Steptronic a 6 rapporti. Il sistema di trazione integrale specifico per l’ibrido aiuta la nuova BMW X2 xDrive25e a raggiungere un livello di agilità senza pari. Inoltre, il trasferimento di potenza alle ruote anteriori e posteriori è rapido e allineato con precisione a ogni situazione di guida in tutte le condizioni meteorologiche e del fondo stradale, garantendo il massimo livello di trazione e stabilità del veicolo. BMW X2 xDrive25e accelera da 0 a 100 km / h in 6,8 secondi, mentre la velocità massima è di 195 km/h. Per quanto riguarda il sistema di carica, la batteriapuò essere ricaricata al 100% in una presa di corrente domestica in circa cinque ore, all’80% in 3,8 ore. Una ricarica del 100% di un’unità batteria scarica in una BMW i Wallbox richiede circa 3,2 ore, mentre l’80% della sua capacità complessiva viene raggiunta dopo 2,4 ore. Controllo intelligente dell’azionamento e tre modalità operative. La modalità Save Battery offre la possibilità di mantenere il livello di carica della batteria durante il viaggio o di aumentarlo mediante il recupero.

Questo modello ibrido plug-in presenta numerosi nuovi elementi di design e opzioni di equipaggiamento, che in parallelo contribuiranno anche a migliorare l’attrattiva della variante a combustione della Sports Activity Coupé compatta. Un nuovo elegante frontale senza fendinebbia sottolinea l’indole sportiva del SAC. I fari a LED con luce integrata per maltempo migliorano la visibilità in condizioni climatiche avverse. Con un carisma unico e caratteristiche di maneggevolezza sportiva, la BMW X2 è orientata più che mai alle esigenze di chi la utilizza prevalentemente nell’ambiente urbano. L’ampio portafoglio di motorizzazioni, integrato per la prima volta da un sistema ibrido plug-in, è in linea con l’approccio Power Of Choice del Gruppo BMW e copre le diverse esigenze dei clienti nei mercati automobilistici globali.

Grazie all’installazione salvaspazio della batteria ad alta tensione sotto i sedili posteriori, il volume del bagagliaio è solo leggermente inferiore rispetto alle varianti di modello convenzionalmente motorizzate della BMW X2. Nella zona di maggior utilizzo, lo spazio di carico rimane esattamente lo stesso. Il modello ibrido plug-in ha anche lo spazio interno utilizzabile in modo variabile. Quando gli schienali dei sedili pieghevoli 40: 20: 40 sono abbassati, la capacità del bagaglio aumenta da 410 a 1.290 litri. La gamma di equipaggiamenti standard specifici del modello per la nuova BMW X2 xDrive25e comprende un avviso acustico di protezione dei pedoni, nonché cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico a due zone e aria condizionata standard, che possono anche essere controllati a distanza tramite smartphone BMW Connected.

Le informazioni sul sistema ibrido sul display di controllo forniscono al guidatore informazioni, tra l’altro, sul flusso di energia, sui livelli di consumo attuali e precedenti, nonché sulla proporzione dei chilometri totali percorsi dal veicolo sia con il motore elettrico che con il motore a combustione, rispettivamente. La nuova BMW X2 xDrive25e è disponibile nelle linee di equipaggiamento Advantage, Advantage Plus, M Sport e M Sport X.